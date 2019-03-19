пгт.Печенга

26 марта – 11.00-13.00

Полковник юстиции Корпусов Константин Евгеньевич будет осуществлять личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

с.Ловозеро

19 марта - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО Видяево

19 марта - 16.00

Познавательное мероприятие «Эта Крымская земля» в Центре культуры и досуга Мероприятие в формате виртуального тура организовано в рамках областного проекта поддержки чтения «Вместе» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, Дня юного патриота «Крым в наших сердцах» и приурочено к пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 3.

г.Мурманск

19 марта - 10.00

Встреча губернатора Марины Ковтун с исландской делегацией, возглавляемой Послом Исландии в России госпожой Берглинд Асгейрсдоттир. На встрече планируется обсудить социально-экономическое развитие региона и перспективные направления сотрудничества.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

19 марта - 11.00

Пресс-конференция к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечается 24 марта. В пресс-конференции примут участие Светлана Преснова – главный внештатный специалист-фтизиатр министерства здравоохранения Мурманской области, главный врач Мурманского областного противотуберкулезного диспансера, Светлана Диденко – главный специалист министерства здравоохранения Мурманской области и специалисты Мурманского областного противотуберкулезного диспансера.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 39.Амбулаторно-поликлиническое отделение Мурманского областного противотуберкулезного диспансера, конференц-зал.

19 марта – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константин Евгеньевич будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

19 марта - 11.30

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт заседание Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Мурманской области. В мероприятии примут участие представители профильных исполнительных органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления, а также ресурсоснабжающих организаций региона.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

19 марта – 13.00

В рамках Года театра в России состоится арт-встреча с заслуженной артисткой Российской Федерации, актрисой Мурманского областного театра кукол Петруниной Натальей Федотовной.

Диалог актера и юных зрителей, читателей библиотеки, пройдет интерактивно. Дети попробуют себя в роли кукловода, узнают секреты создания кукол, посмотрят отрывки из любимых спектаклей.

В мероприятии примут участие обучающиеся1-4-х классов школ Октябрьского округа г. Мурманска.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства и творчества.

19 марта - 14.00

VI Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы». Губернатор Марина Ковтун примет участие в пленарном заседании конференции – панельной дискуссии «Судоремонт в решении стратегических задач развития рыбной отрасли».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», II этаж, зал «Okean hall».

19 марта - 15.00

Публичные обсуждения на тему «Актуальные вопросы технологического присоединения к электрическим сетям». С докладами выступят руководители региональных министерства развития промышленности и предпринимательства и комитета по тарифному регулированию, представители филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. II этаж.

19 марта – 15.00

Состоится презентация книги «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт». С именем Валериана Евгеньевича Ляхницкого связано рождение Мурманского морского торгового порта - в 1915 году он вёл портовые изыскания в устье Северной Двины и на Мурманском побережье.

Новое издание открывает ранее неизвестные страницы биографии ученого, специалиста в области проектирования и эксплуатации гидротехнических сооружений, профессора, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, действительного члена Академии строительства и архитектуры СССР.

Книга содержит редкие, ранее не публиковавшиеся материалы, знакомит с вехами истории Мурманского морского торгового порта в годы Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, рассказывает о его послевоенном восстановлении и развитии, о современных достижениях коллектива предприятия.

Представят книгу руководство старейшего предприятия заполярной столицы и представители авторского коллектива. В презентации примут участие Юрий Сергеевич Ляхницкий – внук Валериана Евгеньевича Ляхницкого и Владимир Александрович Наливайко – внук Георгия Яковлевича Наливайко, который был заместителем начальника портовых изысканий на Мурманском побережье.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

19 марта – 16.00

Состоится встреча с врачом диетологом Екатериной Хаттунен.

Областная научная библиотека приглашает на встречу с врачом-диетологом Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Екатериной Вячеславовной Хаттунен.

Специалист расскажет о рациональном питании и принципах его организации. Слушатели узнают, как избежать проблем с лишним весом и со здоровьем в целом, какие продукты выбирать для оптимального питания, а что следует исключить из рациона.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

19 марта - 17.00

В Региональном исполнительном комитете Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоится заседание региональной дискуссионной площадки по теме: «Уборка придомовых территорий и кровель МКД в зимний период: проблемы и пути их решения».

В мероприятии примут участие: руководитель Региональной общественной приемной, сокоординатор региональной дискуссионной площадки, заместитель секретаря регионального отделения Партии Юрий Шадрин; региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя», главный государственный жилищный инспектор Мурманской области - начальник ГЖИ Мурманской области Алена Кузнецова; представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, ТСЖ И ЖСК, активные граждане.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 17. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», офис 424.

19 марта - 17.00

Губернатор Марина Ковтун проведёт заседание Межведомственной комиссии Мурманской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На заседании будут рассмотрены подготовленные муниципалитетами региона конкурсные заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

20 марта - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О результатах исполнения областного бюджета за 2018 год (докладчик Дягилева Елена Васильевна – министр финансов Мурманской области). 2. Об итогах деятельности органов местного самоуправления и стратегических задачах развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией на среднесрочный период (докладчик Бова Николай Алексеевич – глава администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией). 3. Отчёт о результатах деятельности министерства социального развития Мурманской области (докладчик Мякишев Сергей Борисович – министр социального развития Мурманской области). 4. О результатах контрольно-надзорной деятельности Государственной жилищной инспекции Мурманской области в сфере корректировок платы за отопление и мерах, необходимых для минимизации доначислений платы за отопление потребителям (докладчик Кузнецова Алена Александровна – начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области, содокладчик Евменьков Владимир Васильевич – глава муниципального образования ЗАТО город Североморск). 5. О лесном плане Мурманской области (докладчик Безуглый Андрей Алексеевич – заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

22–23 марта – 11.00

Областной семинар для руководителей хоров и ансамблей народной песни. Тема семинара: «Проблема подбора репертуара в соответствии с возрастными особенностями участников коллективов». Занятия будут построены по принципу «пример - обсуждение». В мероприятии примут участие детские и взрослые коллективы культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Занятия проводит заведующая отделением сольного и хорового народного пения Петрозаводского музыкального колледжа имени К.Э. Раутио (г. Петрозаводск) - Скрябина Дарья Николаевна.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

23 марта – 15.00

В Государственном областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Мурманский колледж искусств» состоится День открытых дверей. Это мероприятие проводится в рамках приёмной кампании на 2019-2020 учебный год.

Объявлен набор на 2019-2020 учебный год на следующие специальности: 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» по видам: - инструменты эстрадного оркестра, эстрадное пение; 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по видам: фортепиано, оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые струнные инструменты, инструменты народного оркестра; 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 53.02.07 «Теория музыки»; 54.02.05 «Живопись».

В малом зале Мурманского колледжа искусств состоится концерт, в котором студенты всех специальностей представят яркие концертные номера. Прозвучат сольные и ансамблевые пьесы для различных инструментов.

С работами студентов и преподавателей специальности «Живопись» можно будет ознакомиться на выставке учебно-творческих работ в холле второго этажа.

Преподаватели и администрация колледжа ознакомят с правилами приёма в учреждение, расскажут об учебном процессе, о достижениях студентов за последние годы. Воспитатель общежития расскажет о правилах проживания в общежитии, заместитель директора по воспитательной работе проинформирует абитуриентов и их родителей о социальном сопровождении студентов и ответит на вопросы родителей.

Мероприятие будет сопровождаться мультимедийной презентацией с фото- и видеоматериалами из истории учебного заведения.

По окончании официальной части мероприятия абитуриенты, их преподаватели и родители получат возможность лично пообщаться с преподавателями колледжа, получить консультацию по правилам приёмных испытаний и вступительных экзаменов в 2019 году, ознакомиться с учебными классами колледжа.

г.Мурманск, ул.Воровского, 14. ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств».

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.