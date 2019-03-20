пгт.Печенга

20 марта - 11.00

Выездной приём специалистов центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 3.

26 марта – 11.00-13.00

Полковник юстиции Корпусов Константин Евгеньевич будет осуществлять личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

с.Ловозеро

20 марта - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Верхнетуломский

20 марта - 11.0

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

сп.Тулома

20 марта - 14.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

г.Мурманск

20 марта - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О результатах исполнения областного бюджета за 2018 год (докладчик Дягилева Елена Васильевна – министр финансов Мурманской области). 2. Об итогах деятельности органов местного самоуправления и стратегических задачах развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией на среднесрочный период (докладчик Бова Николай Алексеевич – глава администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией). 3. Отчёт о результатах деятельности министерства социального развития Мурманской области (докладчик Мякишев Сергей Борисович – министр социального развития Мурманской области). 4. О результатах контрольно-надзорной деятельности Государственной жилищной инспекции Мурманской области в сфере корректировок платы за отопление и мерах, необходимых для минимизации доначислений платы за отопление потребителям (докладчик Кузнецова Алена Александровна – начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области, содокладчик Евменьков Владимир Васильевич – глава муниципального образования ЗАТО город Североморск). 5. О лесном плане Мурманской области (докладчик Безуглый Андрей Алексеевич – заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

20 марта – 11.30

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области проведет круглый стол по вопросам метрологического обслуживания, контроля и работы весоизмерительных систем и средств измерений.

Во встрече примут участие представители исполнительной власти Мурманской области, представители работодателей региона, Мурманского ЦСМ и финской компании по производству весовых систем.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. ДЦ «Azimut отель Мурманск», зал «Москва»

20 марта – 12.00-18.00

Состоится познавательная программа «Симфония синего» из цикла «Цветная симфония жизни». Цикл «Цветная симфония жизни» посвящен отражению определенного цвета в природе, в литературных и музыкальных произведениях, в живописных полотнах. Библиотека приглашает почувствовать настроение всех оттенков синего цвета.

В различных культурах синий цвет - это цвет истины и интеллекта. Он символизирует доброту и честность, мудрость и открытость. Это цвет чистоты и непорочности, благих намерений и побуждений. О том, как цвета влияют на наше настроение, воздействуют на наши мысли и поступки, расскажет психолог Светлана Максимова. Она проведет мастер-класс «Синий - цвет разума, красный - цвет страсти?» Вместе с психологом слушатели узнают о цветовые предпочтения людей с разным складом характера, о том, как знания в области психологии восприятия цвета могут помочь в повседневной жизни.

С удивительной красотой Кольского полуострова познакомит фотовыставка Дмитрия Горшенева «Дух Севера». Дмитрий - участник фотостудии «Мурманск», член Союза фотохудожников России. На его работах зрители увидят живописные уголки нашего края с самых захватывающих ракурсов. Посетителей ждет также творческая встреча с фотографом, на которой он поделится секретами мастерства.

Юных мурманчан ждут мастер-классы, подготовленные преподавателями Детской театральной школы. На мастер-классе «В синей дымке» ребята нарисуют маяк и Кольский залив, с использованием трафаретов выполнят работу «Голубая марина». В удивительное путешествие по рекам и озерам отправятся участники квеста «Голубое ожерелье планеты».

Познавательная программа завершится вечером-фантазией «Цвет небесный, синий цвет». Зрителей ждёт встреча с синим цветом в поэзии, живописи, музыке и кинематографе.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

20 марта - 14.00

Круглый стол на тему «Исландия и Россия. Укрепление сотрудничества в области создания эффективной рыбопромысловой отрасли: ожидаемые перспективы и реализованные достижения». В работе «круглого стола» примут участие представители исландских компаний – основных поставщиков технологических решений для рыбной отрасли, а также члены профильного делового сообщества Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», большой зал № 1.

20 марта - 16.00

Мастер-класс для кванторианцев от режиссёра Арктического театра Евгения Гомана. Мастер-класс организован в рамках общефедеральной Недели театра.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

20-22 марта

В рамках реализации программы по профориентационной работе со студентами средних профессиональных образовательных учреждений состоятся методические мероприятия Абрамова Виктора Эммануиловича – Заслуженного артиста России, Заслуженного артиста Республики Карелия, профессора Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова.

20 марта в 18.00 в малом зале Мурманского колледжа искусств - концерт из произведений Александра Скрябина, приглашаются все желающие.

21-22 марта - мастер-классы со студентами Мурманского колледжа искусств, присутствие возможно только по личной договоренности с преподавателями по специальности.

Профессор Виктор Эммануилович Абрамов - Заслуженный артист Карелии (1991), Заслуженный артист России (1998)

Окончил Ленинградское музыкальное училище имени М. П. Мусоргского в классе А.В. Кондратьева, ученика Г.Г. Нейгауза и Н.И. Голубовской, с отличием Ленинградскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова по специальности «фортепиано», класс Г.В. Митчелл и П.А. Серебрякова (1970), аспирантуру Ленинградской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова по специальности «фортепиано» (1976). Дважды – в 1982 и 1989 годах – стажировался в Московской консерватории им. П.И. Чайковского у профессора М.С. Воскресенского.

С 1970 года творческая деятельность тесно связана с Петрозаводской государственной консерваторией имени А.К. Глазунова, которую под его руководством окончили более ста двадцати пианистов и десяти аспирантов. Ученики Виктора Абрамова работают в качестве преподавателей и концертмейстеров в музыкальных учебных заведениях России, а также за рубежом (Украина, Белоруссия, Германия, Израиль, Австралия). Среди них – лауреаты и дипломанты международных конкурсов, заслуженные артисты и заслуженные работники культуры России.

Виктор Абрамов ведёт активную концертно-просветительскую деятельность, выступает как соло, так и в ансамбле со многими известными музыкантами, пропагандирует музыку современных карельских композиторов.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Мурманский колледж искусств.

22–23 марта – 11.00

Областной семинар для руководителей хоров и ансамблей народной песни. Тема семинара: «Проблема подбора репертуара в соответствии с возрастными особенностями участников коллективов». Занятия будут построены по принципу «пример - обсуждение». В мероприятии примут участие детские и взрослые коллективы культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Занятия проводит заведующая отделением сольного и хорового народного пения Петрозаводского музыкального колледжа имени К.Э. Раутио (г. Петрозаводск) - Скрябина Дарья Николаевна.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

23 марта – 15.00

В Государственном областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Мурманский колледж искусств» состоится День открытых дверей. Это мероприятие проводится в рамках приёмной кампании на 2019-2020 учебный год.

Объявлен набор на 2019-2020 учебный год на следующие специальности: 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» по видам: - инструменты эстрадного оркестра, эстрадное пение; 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по видам: фортепиано, оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые струнные инструменты, инструменты народного оркестра; 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 53.02.07 «Теория музыки»; 54.02.05 «Живопись».

В малом зале Мурманского колледжа искусств состоится концерт, в котором студенты всех специальностей представят яркие концертные номера. Прозвучат сольные и ансамблевые пьесы для различных инструментов.

С работами студентов и преподавателей специальности «Живопись» можно будет ознакомиться на выставке учебно-творческих работ в холле второго этажа.

Преподаватели и администрация колледжа ознакомят с правилами приёма в учреждение, расскажут об учебном процессе, о достижениях студентов за последние годы. Воспитатель общежития расскажет о правилах проживания в общежитии, заместитель директора по воспитательной работе проинформирует абитуриентов и их родителей о социальном сопровождении студентов и ответит на вопросы родителей.

Мероприятие будет сопровождаться мультимедийной презентацией с фото- и видеоматериалами из истории учебного заведения.

По окончании официальной части мероприятия абитуриенты, их преподаватели и родители получат возможность лично пообщаться с преподавателями колледжа, получить консультацию по правилам приёмных испытаний и вступительных экзаменов в 2019 году, ознакомиться с учебными классами колледжа.

г.Мурманск, ул.Воровского, 14. ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств».

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.