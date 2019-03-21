г.Ковдор

25 марта – 13.00-18.00

Прокуратурой Ковдорского района будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда, а также соблюдения требований трудового законодательства в части надлежащего оформления трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы, заработной платы в «конвертах».

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы можно помощнику прокурора района Быковой Екатерине Владимировне (815-35) 5-02-85.

пгт.Печенга

26 марта – 11.00-13.00

Полковник юстиции Корпусов Константин Евгеньевич будет осуществлять личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

г.Апатиты

23 марта - 16.00

Очередная лекция научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты открывается в субботу. Лектор: Иванова Людмила Викторовна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономических проблем КНЦ РАН. Тема лекции: «Пластик в Баренцевом море: международные усилия по решению проблемы».

В последнее время как во всем мире, так и, в частности, в Арктике нарастающее опасение вызывает проблема загрязнения морских акваторий. Пластиковый мусор вызывает особую тревогу вследствие его широкой распространенности, длительного срока хранения, негативного воздействия на живую природу и, соответственно, на человека. Наиболее эффективной мерой борьбы с мусором выступает предотвращение загрязнения. В связи с этим требуется четкое понимание человеческого измерения этой проблемы. На очередной лекции научно-популярного лектория Людмила Викторовна Иванова познакомит слушателей с этой проблемой.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова (каб. 101).

п.Корзуново

21 марта - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

п.Лиинахамари

21 марта - 10.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

г.Гаджиево

21 марта - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

21 марта - 15.00

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

г.Мурманск

21 марта - 10.00

Брифинг губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

г. Мурманск, пррсп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

21 марта - 10.00

Мастер-классы профессора Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова, заслуженного артиста России, заслуженного артиста Карелии Виктора Абрамова. Участниками мастер-классов станут студенты и преподаватели специальности «Инструментальное исполнительство» по виду «Фортепиано».

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств.

21 марта - 10.30

Семинар «Духовно-нравственное развитие воспитанников дошкольной образовательной организации в целостном педагогическом процессе». В семинаре примут участие более 50 педагогов Мурманской области. Мероприятие проводится совместно с Институтом развития образования Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, II этаж, мультимедийный зал.

21-24 марта – 11.00

Мурманская областная детско-юношеская библиотека в третий раз примет участие в Выставке-ярмарке «Мурманский Книжный салон». В рамках «Мурманского Книжного салона - 2019» будут представлены книги из фонда музея «Мурман литературный» при библиотеке, книги про Арктику издательства Paulsen, к 80-летию Мурманской области. Гостям салона будет интересно познакомиться с изданиями, выпущенными отделом краеведческой литературы адаптированными для школьников.

23 марта в 12.00 все желающие могут посетить мастер-класс по созданию книжки «Рябиновый Мурманск».

г.Мурманск, просп. Кольский, 51. «МурманЭКСПОцентр».

21 марта – 12.00

Состоится пресс-конференция, посвященная проведению акции «День Театра», приуроченной к Международному дню театра. В этот раз всемирный праздник имеет для России особое значение. В соответствии с указом президента Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений, доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов и поселков, совершенствованием организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования.

13 декабря 2018 во всех субъектах Российской Федерации состоялись церемонии открытия Года театра в России. 27 марта площадки по всей стране проведут сотни мероприятий: специальные экскурсии по закулисью театров и бесплатные спектакли, театральные капустники и творческие вечера, мастер-классы и встречи с известными актерами и режиссерами. Но на этом театральный праздник не закончится: под эгидой Года театра во всех регионах пройдут масштабные международные и всероссийские события. Не останется в стороне и Мурманская область.

Участникам пресс-конференции будет представлена полная программа мероприятий в рамках праздничной акции «День Театра», который состоится 27 марта 2019 года в областном дворце культуры им. Кирова при участии творческих сил региона.

Расскажут о проведении акции и ответят на вопросы: Сергей Ершов – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области; Светлана Вагайцева – директор Мурманского областного дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова; Татьяна Вешнякова – директор Мурманского областного драматического театра; Евгений Суханов – директор Мурманского областного театра кукол; Михаил Онищук - директор Драматического театра Северного флота.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

21 марта - 14.00

Круглый стол на тему «Угрозы мифотворчества и фальсификации истории Кольского Севера». К участию приглашены сотрудники Государственного архива Мурманской области, преподаватели Мурманского арктического государственного университета, Мурманского государственного технического университета, научные сотрудники Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, представители Российского исторического общества в Мурманске.

Участники обсудят феномен исторического мифа, его влияние на общественное сознание и возникающие в связи с этим проблемы в изучении и преподавании истории края. Будут рассмотрены особенности формирования социальной памяти в контексте актуальных вопросов истории Мурманской области: мифы, связанные с древнейшей историей Кольского Севера и мифы, связанные с начальным периодом истории Мурманска.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Государственный архив Мурманской области, читальный зал.

21 марта - 14.30

Заместитель губернатора Евгений Никора проведёт заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

21 марта - 15.30

Информационно-методический семинар для работодателей, привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан. Запись участников на мероприятие ведется по телефону (8152) 23-53-56.

г.Мурманск, ул. Книповича, 48. Центр занятости населения, IV этаж, каб. 422.

21 и 22 марта

В рамках реализации программы по профориентационной работе со студентами средних профессиональных образовательных учреждений состоятся методические мероприятия Абрамова Виктора Эммануиловича – Заслуженного артиста России, Заслуженного артиста Республики Карелия, профессора Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова.

21 и 22 марта - мастер-классы со студентами Мурманского колледжа искусств, присутствие возможно только по личной договоренности с преподавателями по специальности.

Профессор Виктор Эммануилович Абрамов - Заслуженный артист Карелии (1991), Заслуженный артист России (1998)

Окончил Ленинградское музыкальное училище имени М. П. Мусоргского в классе А.В. Кондратьева, ученика Г.Г. Нейгауза и Н.И. Голубовской, с отличием Ленинградскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова по специальности «фортепиано», класс Г.В. Митчелл и П.А. Серебрякова (1970), аспирантуру Ленинградской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова по специальности «фортепиано» (1976). Дважды – в 1982 и 1989 годах – стажировался в Московской консерватории им. П.И. Чайковского у профессора М.С. Воскресенского.

С 1970 года творческая деятельность тесно связана с Петрозаводской государственной консерваторией имени А.К. Глазунова, которую под его руководством окончили более ста двадцати пианистов и десяти аспирантов. Ученики Виктора Абрамова работают в качестве преподавателей и концертмейстеров в музыкальных учебных заведениях России, а также за рубежом (Украина, Белоруссия, Германия, Израиль, Австралия). Среди них – лауреаты и дипломанты международных конкурсов, заслуженные артисты и заслуженные работники культуры России.

Виктор Абрамов ведёт активную концертно-просветительскую деятельность, выступает как соло, так и в ансамбле со многими известными музыкантами, пропагандирует музыку современных карельских композиторов.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Мурманский колледж искусств.

22 и 23 марта – 11.00

Областной семинар для руководителей хоров и ансамблей народной песни. Тема семинара: «Проблема подбора репертуара в соответствии с возрастными особенностями участников коллективов». Занятия будут построены по принципу «пример - обсуждение». В мероприятии примут участие детские и взрослые коллективы культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Занятия проводит заведующая отделением сольного и хорового народного пения Петрозаводского музыкального колледжа имени К.Э. Раутио (г. Петрозаводск) - Скрябина Дарья Николаевна.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

23 марта – 15.00

В Государственном областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Мурманский колледж искусств» состоится День открытых дверей. Это мероприятие проводится в рамках приёмной кампании на 2019-2020 учебный год.

Объявлен набор на 2019-2020 учебный год на следующие специальности: 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» по видам: - инструменты эстрадного оркестра, эстрадное пение; 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по видам: фортепиано, оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые струнные инструменты, инструменты народного оркестра; 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 53.02.07 «Теория музыки»; 54.02.05 «Живопись».

В малом зале Мурманского колледжа искусств состоится концерт, в котором студенты всех специальностей представят яркие концертные номера. Прозвучат сольные и ансамблевые пьесы для различных инструментов.

С работами студентов и преподавателей специальности «Живопись» можно будет ознакомиться на выставке учебно-творческих работ в холле второго этажа.

Преподаватели и администрация колледжа ознакомят с правилами приёма в учреждение, расскажут об учебном процессе, о достижениях студентов за последние годы. Воспитатель общежития расскажет о правилах проживания в общежитии, заместитель директора по воспитательной работе проинформирует абитуриентов и их родителей о социальном сопровождении студентов и ответит на вопросы родителей.

Мероприятие будет сопровождаться мультимедийной презентацией с фото- и видеоматериалами из истории учебного заведения.

По окончании официальной части мероприятия абитуриенты, их преподаватели и родители получат возможность лично пообщаться с преподавателями колледжа, получить консультацию по правилам приёмных испытаний и вступительных экзаменов в 2019 году, ознакомиться с учебными классами колледжа.

г.Мурманск, ул.Воровского, 14. ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств».

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.