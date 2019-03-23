г.Ковдор

25 марта – 13.00-18.00

Прокуратурой Ковдорского района будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда, а также соблюдения требований трудового законодательства в части надлежащего оформления трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы, заработной платы в «конвертах».

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы можно помощнику прокурора района Быковой Екатерине Владимировне (815-35) 5-02-85.

пгт.Печенга

26 марта – 11.00-13.00

Полковник юстиции Корпусов Константин Евгеньевич будет осуществлять личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

г.Апатиты

23 марта - 16.00

Очередная лекция научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты открывается в субботу. Лектор: Иванова Людмила Викторовна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономических проблем КНЦ РАН. Тема лекции: «Пластик в Баренцевом море: международные усилия по решению проблемы».

В последнее время как во всем мире, так и, в частности, в Арктике нарастающее опасение вызывает проблема загрязнения морских акваторий. Пластиковый мусор вызывает особую тревогу вследствие его широкой распространенности, длительного срока хранения, негативного воздействия на живую природу и, соответственно, на человека. Наиболее эффективной мерой борьбы с мусором выступает предотвращение загрязнения. В связи с этим требуется четкое понимание человеческого измерения этой проблемы. На очередной лекции научно-популярного лектория Людмила Викторовна Иванова познакомит слушателей с этой проблемой.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова (каб. 101).

г.Гаджиево

25 марта - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

п.Ура-Губа

25 марта - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

г.Мурманск

23 и 24 марта – 11.00

Мурманская областная детско-юношеская библиотека в третий раз принимает участие в Выставке-ярмарке «Мурманский Книжный салон». В рамках «Мурманского Книжного салона - 2019» будут представлены книги из фонда музея «Мурман литературный» при библиотеке, книги про Арктику издательства Paulsen, к 80-летию Мурманской области. Гостям салона будет интересно познакомиться с изданиями, выпущенными отделом краеведческой литературы адаптированными для школьников. 23 марта в 12.00 все желающие могут посетить мастер-класс по созданию книжки «Рябиновый Мурманск».

г.Мурманск, просп. Кольский, 51. «МурманЭКСПОцентр».

23 марта - 11.00

Военно-исторический квест «Защитник Отечества», приуроченный к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

г.Мурманск, ул. Володарского, 5. Мурманский педагогический колледж.

23 марта – 11.00-17.00

Проходит областной семинар для руководителей хоров и ансамблей народной песни. Тема семинара: «Проблема подбора репертуара в соответствии с возрастными особенностями участников коллективов». Занятия будут построены по принципу «пример - обсуждение». В мероприятии примут участие детские и взрослые коллективы культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Занятия проводит заведующая отделением сольного и хорового народного пения Петрозаводского музыкального колледжа имени К.Э. Раутио (г. Петрозаводск) - Скрябина Дарья Николаевна.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

23 марта - 11.30

Полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан представит врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. На встречу приглашены члены правительства Мурманской области, руководители исполнительных органов власти региона, депутаты Государственной и областной Думы, члены Совета Федерации, территориальных органов федеральных органов власти, руководители органов местного самоуправления Мурманской области, руководители предприятий, представители Общественной палаты.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал.

23 марта - 13.00

Познавательная программа «Ответь за природу!» в рамках международной экологической акции «Час Земли». Пресс-секретарь Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы Татьяна Юлусова расскажет об истории и мероприятиях акции «Час Земли». Активисты общественного движения «Природа и молодежь» проведут мастер-класс по скрапбукингу из макулатуры.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

23 марта – 15.00

В Государственном областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Мурманский колледж искусств» состоится День открытых дверей. Это мероприятие проводится в рамках приёмной кампании на 2019-2020 учебный год.

Объявлен набор на 2019-2020 учебный год на следующие специальности: 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» по видам: - инструменты эстрадного оркестра, эстрадное пение; 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по видам: фортепиано, оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые струнные инструменты, инструменты народного оркестра; 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 53.02.07 «Теория музыки»; 54.02.05 «Живопись».

В малом зале Мурманского колледжа искусств состоится концерт, в котором студенты всех специальностей представят яркие концертные номера. Прозвучат сольные и ансамблевые пьесы для различных инструментов.

С работами студентов и преподавателей специальности «Живопись» можно будет ознакомиться на выставке учебно-творческих работ в холле второго этажа.

Преподаватели и администрация колледжа ознакомят с правилами приёма в учреждение, расскажут об учебном процессе, о достижениях студентов за последние годы. Воспитатель общежития расскажет о правилах проживания в общежитии, заместитель директора по воспитательной работе проинформирует абитуриентов и их родителей о социальном сопровождении студентов и ответит на вопросы родителей.

Мероприятие будет сопровождаться мультимедийной презентацией с фото- и видеоматериалами из истории учебного заведения.

По окончании официальной части мероприятия абитуриенты, их преподаватели и родители получат возможность лично пообщаться с преподавателями колледжа, получить консультацию по правилам приёмных испытаний и вступительных экзаменов в 2019 году, ознакомиться с учебными классами колледжа.

г.Мурманск, ул.Воровского, 14. ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств».

25 марта – 14.30

В Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева состоится традиционная встреча с руководителями некоммерческих общественных организаций региона «Открытый диалог». В программе обмен опытом, обсуждение перспектив сотрудничества, проблем НКО, актуальных проектов.

На данный момент своё участие в мероприятии подтвердили более 20 руководителей НКО.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88.

25 марта - 10.00

Экзамены досрочного периода ЕГЭ-2019 по химии и истории.

г.Мурманск, просп. Ленина, 59. Гимназия № 2.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.