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Мурманская область. Арктика25.03.19 08:50

Делу - время

г.Ковдор

25 марта – 13.00-18.00

Прокуратурой Ковдорского района будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда, а также соблюдения требований трудового законодательства в части надлежащего оформления трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы, заработной платы в «конвертах».

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы можно помощнику прокурора района Быковой Екатерине Владимировне (815-35) 5-02-85.

пгт.Печенга

26 марта – 11.00-13.00

Полковник юстиции Корпусов Константин Евгеньевич будет осуществлять личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

г.Гаджиево

25 марта - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

п.Ура-Губа

25 марта - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

г.Мурманск

25 марта – 13.00

В Мурманской областной научной библиотеке  пройдут мероприятия в рамках международной экологической акции «Час Земли». В рамках  акции «Час Земли» состоится познавательная программа «Ответь за природу!».

Пресс-секретарь Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы Татьяна Юлусова расскажет об истории акции «Час Земли», о мероприятиях, которые проходят в рамках акции в Мурманской области, в России и в мире. Участники встречи смогут принять участие в онлайн тесте. Эта форма обратной связи позволит каждому рассказать о наиболее важных экологических проблемах региона. Самых активных участников встречи ждут панда-подарки от WWF России.

Активисты общественного движения «Природа и молодежь» проведут мастер-класс по скрапбукингу из макулатуры, который даст вторую жизнь использованным материалам.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

25 марта – 14.30

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева состоится традиционная встреча с руководителями некоммерческих общественных организаций региона «Открытый диалог». В программе обмен опытом, обсуждение перспектив сотрудничества, проблем НКО, актуальных проектов.

На данный момент своё участие в мероприятии подтвердили более 20 руководителей НКО.

г.Мурманск, просп.Ленина,  88.

25 марта - 10.00

Экзамены досрочного периода ЕГЭ-2019 по химии и истории.

г.Мурманск, просп. Ленина, 59. Гимназия № 2.

26 марта – 10.00

Пройдёт Областной марафон педагогического опыта и мастерства «Эффективные практики в обучении и развитии детей с ограниченными возможностями здоровья».

Заявки на участие в марафоне подали более 110 педагогов Мурманска и области: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, педагоги-дефектологи и учителя общеобразовательных учреждений, педагоги-психологи и учителя-логопеды психолого-педагогических центров.

В течение 3-х дней в различных секциях участники марафона представят собственный опыт и проведут мастер-классы по использованию в обучении и развитии детей с ограниченными возможностями здоровья современных методик, технологий, приемов на индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятиях, на уроках и во внеурочной деятельности.

Участники марафона познакомятся с информационными ресурсами по теме на выставке «Обучение и развитие детей с особыми образовательными потребностями».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.

 

 

Комментарии

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Колян
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какая-то риторика воинственная. Надеюсь, что этот московский налёт сойдёт быстро
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Евгений
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