пгт.Печенга

26 марта – 11.00-13.00

Полковник юстиции Корпусов Константин Евгеньевич будет осуществлять личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

г.Кировск

26 марта – 17.00-18.00

Прокуратурой города Кировска будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения прав работников организаций, расположенных на территории города Кировска, на своевременное получение заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, а также иных трудовых прав.

Задать свои вопросы или сообщить о нарушениях трудового законодательства можно помощнику прокурора Семеновой Татьяне Михайловне по телефону (815-31) 5-42-08.

г.Оленегорск

21 апреля

Состоится XIV фестиваль детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»).

Целью мероприятия является сохранение и развитие этнокультурного наследия, духовного богатства и самобытности уникальной культуры коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, популяризация самобытной национальной культуры.

В фестивале могут принять участие творческие объединения, семьи, авторские коллективы, индивидуальные исполнители, студии, библиотеки, иные образовательные и культурные учреждения, национальные фольклорные коллективы.

В рамках мероприятия запланированы театрализованные постановки на саамском языке, конкурс художественного слова на саамском языке «Пэрьмус логкэй» («Лучший чтец»), выставка декоративно-прикладного творчества коренного малочисленного народа Севера – саамов, мастер-классы по рукоделию и по сценической речи.

Для участия необходимо направить заявку по прилагаемой форме в срок до 10 апреля 2019 года по адресу: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (ГОБУ «Центр народов Севера»), по факсу: (8152) 411 552 или по электронной почте: centr_kmns@inbox.ru.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5. МУК «Центр культуры и досуга «Полярная Звезда».

с.Ловозеро

26 марта - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, .6.

нп.Высокий

26 марта - 10.30

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Высокий, ул. Сыромятникова, 13.

ЗАТО г.Североморск

26 марта - 16.00

Церемония передачи новых музыкальных инструментов музыкальным школам и школам искусств ЗАТО г. Североморск. Директорам двух учреждений будут вручены паспорта пианино «Михаил Глинка». Церемонию будут сопровождать музыкальные номера, подготовленные учащимися музыкальной школы. Поставка новых музыкальных инструментов осуществляется в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации, данная программа включена в национальный проект «Культура».

ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 12. Детская музыкальная школа им. Э.С. Пастернак.

г.Мурманск

26 марта – 10.00

Пройдёт Областной марафон педагогического опыта и мастерства «Эффективные практики в обучении и развитии детей с ограниченными возможностями здоровья». Заявки на участие в марафоне подали более 110 педагогов Мурманска и области: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, педагоги-дефектологи и учителя общеобразовательных учреждений, педагоги-психологи и учителя-логопеды психолого-педагогических центров.

В течение 3-х дней в различных секциях участники марафона представят собственный опыт и проведут мастер-классы по использованию в обучении и развитии детей с ограниченными возможностями здоровья современных методик, технологий, приемов на индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятиях, на уроках и во внеурочной деятельности.

Участники марафона познакомятся с информационными ресурсами по теме на выставке «Обучение и развитие детей с особыми образовательными потребностями».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

26 марта - 10.30

Встреча в рамках курсов компьютерной грамотности для лиц пожилого возраста, посвященная получению услуг в электронном виде. Специалист МФЦ обучит слушателей курсов работе с порталом госуслуг.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека.

26 марта - 12.00

Состоится региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Планируется обсудить актуальные вопросы формирования у обучающихся мотивации к чтению, читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского и подросткового чтения, развития регионального проекта «Читающая школа».

В конференции примут участие работники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты муниципальных методических служб, руководящие и педагогические работники государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. По итогам конференции планируется издание сборника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.