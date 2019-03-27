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Мурманская область. Арктика27.03.19 08:50

Делу - время

г.Оленегорск

21 апреля

Состоится XIV фестиваль детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»).

Целью мероприятия является сохранение и развитие этнокультурного наследия, духовного богатства и самобытности уникальной культуры коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, популяризация самобытной национальной культуры.

В фестивале могут принять участие творческие объединения, семьи, авторские коллективы, индивидуальные исполнители, студии, библиотеки, иные образовательные и культурные учреждения, национальные фольклорные коллективы.

В рамках мероприятия запланированы театрализованные постановки на саамском языке, конкурс художественного слова на саамском языке «Пэрьмус логкэй» («Лучший чтец»), выставка декоративно-прикладного творчества коренного малочисленного народа Севера – саамов, мастер-классы по рукоделию и по сценической речи.

Для участия необходимо направить заявку по прилагаемой форме в срок до 10 апреля 2019 года по адресу: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (ГОБУ «Центр народов Севера»), по факсу: (8152) 411 552 или по электронной почте: centr_kmns@inbox.ru.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект,  5. МУК «Центр культуры и досуга «Полярная Звезда».

с.Ловозеро

27 марта - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

с.Териберка

27 марта - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Пионерская, 14.

27 марта - 13.45

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Первая Пятилетка, 14. ДК.

г.Кола

27 марта - 10.00

Межрегиональная научно-практическая конференция «Паллиативная медицинская помощь и поддерживающая терапия в клинической практике». Откроет работу конференции первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова.

В ходе мероприятия планируется рассмотреть и обсудить стратегию развития паллиативной медицинской помощи Российской Федерации; состояние и перспективы оказания паллиативной медицинской помощи в Мурманской области; современные возможности и пути решения проблем лечения хронической боли, а также вопросы оказания онкологической помощи на территории региона.

Лекции для врачей Мурманской области будут читать: Георгий Новиков – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой паллиативной медицины Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, председатель правления Российской ассоциации паллиативной медицины (Москва); Наталья Шайтанова – заведующая отделением паллиативной медицинской помощи Архангельской городской клинической больницы №6, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Архангельской области по паллиативной медицинской помощи; Антон Арзуманов – главный врач Хосписа №2 (Санкт-Петербург); другие специалисты.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры, большой зал.

г.Мурманск

27 марта - 10.00

Экзамен досрочного периода ЕГЭ-2019 по английскому языку, устная часть.

г.Мурманск, пр. Связи, 30. Гимназия № 1.

27 марта - 11.30

Региональный смотр-конкурс юнармейских отрядов Мурманской области «Юнармия Мурмана – 2019».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

27 марта - 15.00

В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» состоится профилактическая акция «Скажи абортам нет». В рамках акции врачи-специалисты расскажут девушкам – учащимся Мурманского медицинского колледжа - о том, какой вред наносят организму молодой женщины аборты, приведут статистику, расскажут о наиболее тяжёлых последствиях абортов, а также проведут экскурсию по роддому.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 16а. Родильный дом № 1 г. Мурманска.

27 марта - 16.00

В рамках реализации кадрового проекта партии «ПолитСтартап» состоится встреча участников проекта с наставником – депутатом Совета депутатов муниципального образования город Мурманск, главным редактором газеты «Вечерний Мурманск» Виктором Хабаровым.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Мурманское региональное отделение партии «Единая Россия», офис 424.

28 марта – 10.00

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области проведёт пресс-конференцию, посвященную 15-летию Федеральной антимонопольной службы.

Докладчики: Ирина Попова – заместитель руководителя Мурманского УФАС России, Наталия Калитина – заместитель руководителя Мурманского УФАС России и Марина Полищук – начальник отдела контроля органов власти.

г.Мурманск, ул.Книповича, 9а. УФАС России  по Мурманской области.

Комментарии

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