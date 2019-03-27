Делу - время
г.Оленегорск
21 апреля
Состоится XIV фестиваль детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»).
Целью мероприятия является сохранение и развитие этнокультурного наследия, духовного богатства и самобытности уникальной культуры коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, популяризация самобытной национальной культуры.
В фестивале могут принять участие творческие объединения, семьи, авторские коллективы, индивидуальные исполнители, студии, библиотеки, иные образовательные и культурные учреждения, национальные фольклорные коллективы.
В рамках мероприятия запланированы театрализованные постановки на саамском языке, конкурс художественного слова на саамском языке «Пэрьмус логкэй» («Лучший чтец»), выставка декоративно-прикладного творчества коренного малочисленного народа Севера – саамов, мастер-классы по рукоделию и по сценической речи.
Для участия необходимо направить заявку по прилагаемой форме в срок до 10 апреля 2019 года по адресу: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (ГОБУ «Центр народов Севера»), по факсу: (8152) 411 552 или по электронной почте: centr_kmns@inbox.ru.
г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5. МУК «Центр культуры и досуга «Полярная Звезда».
с.Ловозеро
27 марта - 9.00
Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
с.Териберка
27 марта - 12.00
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.
с.Териберка, ул. Пионерская, 14.
27 марта - 13.45
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.
с.Териберка, ул. Первая Пятилетка, 14. ДК.
г.Кола
27 марта - 10.00
Межрегиональная научно-практическая конференция «Паллиативная медицинская помощь и поддерживающая терапия в клинической практике». Откроет работу конференции первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова.
В ходе мероприятия планируется рассмотреть и обсудить стратегию развития паллиативной медицинской помощи Российской Федерации; состояние и перспективы оказания паллиативной медицинской помощи в Мурманской области; современные возможности и пути решения проблем лечения хронической боли, а также вопросы оказания онкологической помощи на территории региона.
Лекции для врачей Мурманской области будут читать: Георгий Новиков – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой паллиативной медицины Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, председатель правления Российской ассоциации паллиативной медицины (Москва); Наталья Шайтанова – заведующая отделением паллиативной медицинской помощи Архангельской городской клинической больницы №6, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Архангельской области по паллиативной медицинской помощи; Антон Арзуманов – главный врач Хосписа №2 (Санкт-Петербург); другие специалисты.
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры, большой зал.
г.Мурманск
27 марта - 10.00
Экзамен досрочного периода ЕГЭ-2019 по английскому языку, устная часть.
г.Мурманск, пр. Связи, 30. Гимназия № 1.
27 марта - 11.30
Региональный смотр-конкурс юнармейских отрядов Мурманской области «Юнармия Мурмана – 2019».
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».
27 марта - 15.00
В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» состоится профилактическая акция «Скажи абортам нет». В рамках акции врачи-специалисты расскажут девушкам – учащимся Мурманского медицинского колледжа - о том, какой вред наносят организму молодой женщины аборты, приведут статистику, расскажут о наиболее тяжёлых последствиях абортов, а также проведут экскурсию по роддому.
г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 16а. Родильный дом № 1 г. Мурманска.
27 марта - 16.00
В рамках реализации кадрового проекта партии «ПолитСтартап» состоится встреча участников проекта с наставником – депутатом Совета депутатов муниципального образования город Мурманск, главным редактором газеты «Вечерний Мурманск» Виктором Хабаровым.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Мурманское региональное отделение партии «Единая Россия», офис 424.
28 марта – 10.00
Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области проведёт пресс-конференцию, посвященную 15-летию Федеральной антимонопольной службы.
Докладчики: Ирина Попова – заместитель руководителя Мурманского УФАС России, Наталия Калитина – заместитель руководителя Мурманского УФАС России и Марина Полищук – начальник отдела контроля органов власти.
г.Мурманск, ул.Книповича, 9а. УФАС России по Мурманской области.