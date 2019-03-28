г.Кандалакша

13 и 14 апреля - 10.00-18.00

Министерство экономического развития Мурманской области приглашает руководителей и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций региона принять участие в двухдневном семинаре-тренинге по формированию практических навыков разработки заявок на грантовое финансирование.

Для участия в тренинге необходимо предварительно зарегистрироваться (в Мурманске – до 4 апреля, в Кандалакше – до 11 апреля, указав потребность в размещении), направив наименование организации, должность, ФИО и контактную информацию на эл. адрес khrunichev@gov-murman.ru.

В каждом тренинге примут участие не более 30 человек.

В рамках семинара-тренинга участники познакомятся с возможностями получения грантового финансирования на проекты социально ориентированных НКО, этапами разработки проектов, инструментами, используемыми при их разработке, а также поделятся собственным опытом участия в различных грантовых конкурсах.

Тренинг проводит Татьяна Дунаева – национальный советник по грантовой деятельности Межрегиональной благотворительной общественной организации Российский комитет «Детские деревни – SOS», эксперт с 16-летним опытом разработки грантовых заявок, имеет международный сертификат тренера по Управлению циклом проекта.

Семинар-тренинг состоится в помещении

г.Кандалакша, пер. Гмайнера, 1. Частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня – SOS Кандалакша». В учреждении предусмотрена возможность размещения на одну ночь 10 человек – для иногородних участников.

г.Оленегорск

21 апреля

Состоится XIV фестиваль детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»).

Целью мероприятия является сохранение и развитие этнокультурного наследия, духовного богатства и самобытности уникальной культуры коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, популяризация самобытной национальной культуры.

В фестивале могут принять участие творческие объединения, семьи, авторские коллективы, индивидуальные исполнители, студии, библиотеки, иные образовательные и культурные учреждения, национальные фольклорные коллективы.

В рамках мероприятия запланированы театрализованные постановки на саамском языке, конкурс художественного слова на саамском языке «Пэрьмус логкэй» («Лучший чтец»), выставка декоративно-прикладного творчества коренного малочисленного народа Севера – саамов, мастер-классы по рукоделию и по сценической речи.

Для участия необходимо направить заявку по прилагаемой форме в срок до 10 апреля 2019 года по адресу: 183031, г . Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (ГОБУ «Центр народов Севера»), по факсу: (8152) 411 552 или по электронной почте: centr_kmns@inbox.ru.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5. МУК «Центр культуры и досуга «Полярная Звезда».

г.Мурманск

28 марта – 9.00-15.00

В рамках проекта «Центра поддержки гражданских инициатив» «Второе дыхание» будет проводиться диагностическое обследование пожилых северян.

В Мурманской области активно реализуется проект сторонников Партии Центр поддержки гражданских инициатив, направленный на поддержку, продвижение, масштабирование и юридическое сопровождение социально-ориентированных инициатив.

г.Мурманск ул. Шмидта, 41/9. Центр здоровья Мурманской городской поликлиники № 1.

28 марта – 10.00

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области проведёт пресс-конференцию, посвященную 15-летию Федеральной антимонопольной службы.

Докладчики: Ирина Попова – заместитель руководителя Мурманского УФАС России, Наталия Калитина – заместитель руководителя Мурманского УФАС России и Марина Полищук – начальник отдела контроля органов власти.

г.Мурманск, ул.Книповича, 9а. УФАС России по Мурманской области.

28 марта – 10.00-13.00

Будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере охраны здоровья граждан и социальной защиты населения.

Задать свои вопросы или сообщить о нарушениях законодательства можно помощнику прокурора Первомайского округа г.Мурманска Бойкову Дмитрию Вячеславовичу по телефону 52-97-94.

28 марта – 12.00-13.00

В редакции газеты «Вечерний Мурманск» пройдёт «Прямая линия». На вопросы мурманчан, касающиеся всех сфер жизни города, ответит глава администрации города Мурманска Андрей Иванович Сысоев.

Прямой разговор Андрея Ивановича с читателями состоится по телефону 25-47-24.

28 марта - 11.00

Региональный семинар-совещание «Тарифное регулирование 2019 года и задачи комитета по тарифному регулированию Мурманской области на следующий период регулирования».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова, фестивальный зал.

28 марта - 11.00

Расширенная коллегия по итогам деятельности министерства здравоохранения Мурманской области за 2018 год. Заседание коллегии откроет заместитель губернатора Инна Погребняк. Члены коллегии обсудят доклад об итогах деятельности министерства здравоохранения Мурманской области и учреждений здравоохранения региона за 2018 год и задачах на среднесрочную перспективу.

В первый день коллегии будут представлены доклады о реализации национального проекта «Здоровье» на 2019-2024 годы и национальных и региональных проектов в рамках реализации Указов президента РФ; о совершенствовании взаимодействия института Уполномоченного и медицинских учреждений области в обеспечении прав ребенка на охрану здоровья и жизни; об итогах деятельности Врачебной палаты Мурманской области в 2018 году; об итогах выполнения программы «Электронный листок нетрудоспособности» на территории Мурманской области в 2018 году; об итогах эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями и задачами по обеспечению стабильной санэпидобстановки в 2019 году; об основных направлениях контрольно-надзорной деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Мурманской области.

Работа коллегии продолжится 29 марта в рамках профильных секций.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, II этаж, конференц-зал.

28 марта –14.00-17.00

Будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере защиты прав предпринимателей.

Задать свои вопросы или сообщить о нарушениях законодательства можно помощнику прокурора Первомайского округа г.Мурманска Бойкову Дмитрию Вячеславовичу по телефону 52-97-94.

28 марта - 15.00

Состоится встреча партактива с участниками кадрового проекта партии «Политический лидер» от Мурманской области. Целью проекта является формирование кадрового резерва партии. Возраст участников проекта не может быть менее 20 лет и более 50 лет включительно. Уровень образования – не ниже среднего профессионального образования.

Обучение ориентировано на политиков со стажем, людей с опытом общественной работы.

На встречу в офис Регионального исполнительного комитета приглашены 24 участника проекта, которые прошли все этапа отбора на региональном уровне.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Мурманское региональное отделение партии «Единая Россия», офис 424.

28 марта - 15.00

Церемония награждения победителей и лауреатов IV межрегионального конкурса профессионального мастерства педагогических работников профессиональных образовательных организаций Северо-Западного федерального округа «Мастер года».

В конкурсе принимают участие 20 мастеров производственного обучения и преподавателей из Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской и Мурманской областей. Профессионалы соревнуются в семи номинациях, площадками конкурса стали колледжи региона. По итогам трех туров будут выбраны победители в номинациях, которые будут соревноваться за звание абсолютного победителя.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

30 марта – 20.00

Акцию «Час земли» в Мурманской области откроет «Квиз при свечах». Это тематическое мероприятие проходит под патронажем регионального министерства энергетики и ЖКХ по инициативе Агентства энергетической эффективности Мурманской области совместно с экологическим объединением «Беллона» и «КвизАрктика».

Свое участие в квизе подтвердили команды Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, филиал ПАО «ТГК-1», АО «МЭС», «АтомЭнергоСбыт», АО «Апатит», Кольская РДУ, филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», городские команды Квиз. Откроют «Квиз при свечах» руководители Баренц-отделения WWF России, Агентства энергетической эффективности, ООО «Экологический правовой центр «Беллона». Правительство Мурманской области, поддерживая акцию «Час земли», отключает подсветку здания 30 марта с 20.30 до 21.30.

г.Мурманск, ул.Марата, 28 (большой зал).

6 и 7 апреля - 10.00-18.00

Министерство экономического развития Мурманской области приглашает руководителей и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций региона принять участие в двухдневном семинаре-тренинге по формированию практических навыков разработки заявок на грантовое финансирование.

Для участия в тренинге необходимо предварительно зарегистрироваться (в Мурманске – до 4 апреля, в Кандалакше – до 11 апреля, указав потребность в размещении), направив наименование организации, должность, ФИО и контактную информацию на эл. адрес khrunichev@gov-murman.ru.

В каждом тренинге примут участие не более 30 человек.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Молодежный центр технологического и социального предпринимательства «Коворкинг-51», вход со двора.