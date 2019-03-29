г.Кандалакша

13 и 14 апреля - 10.00-18.00

Министерство экономического развития Мурманской области приглашает руководителей и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций региона принять участие в двухдневном семинаре-тренинге по формированию практических навыков разработки заявок на грантовое финансирование.

Для участия в тренинге необходимо предварительно зарегистрироваться (в Мурманске – до 4 апреля, в Кандалакше – до 11 апреля, указав потребность в размещении), направив наименование организации, должность, ФИО и контактную информацию на эл. адрес khrunichev@gov-murman.ru.

В каждом тренинге примут участие не более 30 человек.

В рамках семинара-тренинга участники познакомятся с возможностями получения грантового финансирования на проекты социально ориентированных НКО, этапами разработки проектов, инструментами, используемыми при их разработке, а также поделятся собственным опытом участия в различных грантовых конкурсах.

Тренинг проводит Татьяна Дунаева – национальный советник по грантовой деятельности Межрегиональной благотворительной общественной организации Российский комитет «Детские деревни – SOS», эксперт с 16-летним опытом разработки грантовых заявок, имеет международный сертификат тренера по Управлению циклом проекта.

Семинар-тренинг состоится в помещении

г.Кандалакша, пер. Гмайнера, 1. Частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня – SOS Кандалакша». В учреждении предусмотрена возможность размещения на одну ночь 10 человек – для иногородних участников.

г.Оленегорск

21 апреля

Состоится XIV фестиваль детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»).

Целью мероприятия является сохранение и развитие этнокультурного наследия, духовного богатства и самобытности уникальной культуры коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, популяризация самобытной национальной культуры.

В фестивале могут принять участие творческие объединения, семьи, авторские коллективы, индивидуальные исполнители, студии, библиотеки, иные образовательные и культурные учреждения, национальные фольклорные коллективы.

В рамках мероприятия запланированы театрализованные постановки на саамском языке, конкурс художественного слова на саамском языке «Пэрьмус логкэй» («Лучший чтец»), выставка декоративно-прикладного творчества коренного малочисленного народа Севера – саамов, мастер-классы по рукоделию и по сценической речи.

Для участия необходимо направить заявку по прилагаемой форме в срок до 10 апреля 2019 года по адресу: 183031, г . Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (ГОБУ «Центр народов Севера»), по факсу: (8152) 411 552 или по электронной почте: centr_kmns@inbox.ru.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5. МУК «Центр культуры и досуга «Полярная Звезда».

г.Гаджиево

18 апреля – 15.00-17.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный прием граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Гаджиево, ул. Набережная С. Преминина, 108. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

п.Шонгуй

29 марта - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Шонгуй, ул. Комсомольская, 4.

п.Пушной

29 марта - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Пушной, ул.Центральная, 14.

ЗАТО г.Североморск

29 марта - 19.00

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис посетит с рабочим визитом ЗАТО г.Североморск.

«Пока проверял работу штаба по уборке города, увидел, что у людей очень много замечаний и предложений к власти, которыми они готовы делиться, - пишет в своём «Инстаграм» Андрей Чибис. - Так что начинаем серию встреч - буду приезжать в районы и муниципалитеты, чтобы поговорить, выслушать и понять, что нужно делать в первую очередь. Начинаем с Североморска».

ЗАТО г.Североморск, ул. Душенова, 10. Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

29 марта - 9.30

Пресс-конференция, посвященная началу весеннего призыва граждан на военную службу.

г.Мурманск, ул. Буркова, 4.

29 марта - 10.00

Экзамен досрочного периода ЕГЭ-2019 по математике, базовый и профильный уровни.

г.Мурманск, просп. Ленина, 59. Гимназия № 2.

29 марта - 12.00

Пресс-конференция, посвященная 46-му Мурманскому лыжному марафону юбилейного Праздника Севера. По окончании пресс-конференции состоится дегустация продуктов из меню на пунктах питания лыжного марафона.

Участники пресс-конференции: Наумова Светлана Ивановна – председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области; Лебедев Владимир Николаевич – директор Центра спортивной подготовки; Шилов Николай Иванович – главный судья соревнований; Шадрина Елена Валерьевна – главный судья соревнований; Богалий Анна Ивановна – российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, заслуженный мастер спорта России; Петухов Алексей Евгеньевич – российский лыжник, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года, чемпион мира 2013 года, заслуженный мастер спорта России; Мухачева Любовь Алексеевна – заслуженный мастер спорта СССР, Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете 1972 г., пятикратная чемпионка СССР, трёхкратная чемпионка Всемирной универсиады – 72, победительница Кавголовских и Фалунских игр; Гаранин Иван Иванович – заслуженный мастер спорта СССР, двукратный бронзовый призёр зимних Олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата мира, единственный в истории советский лыжник, победивший в престижнейших международных лыжных марафонах Васалоппет в Швеции (90 км) и Марчалонга в Италии (70 км), первый победитель Мурманского лыжного марафона; Зимятов Николай Семёнович – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, четырёхкратный олимпийский чемпион, призёр Чемпионата мира, восьмикратный чемпион Советского Союза, многократный участник Мурманских лыжных марафонов. Единственный в истории «Король лыж» (победитель в рамках одной Олимпиады гонки на 30 км и 50 км), получивший этот неофициальный титул на Олимпийских играх; Завьялов Александр Александрович – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, трёхкратный призёр зимних Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель Всемирной Универсиады, трёхкратный чемпион Советского Союза; Логинов Владимир Алексеевич – вице-президент Федерации лыжных гонок России; Горчаков Алексей Николаевич – заместитель генерального директора – директор филиала «КолАтомЭнергоСбыт».

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта». Здание АСК, конференц-зал.

29 марта - 16.00

Состоится совещание в режиме ВКС с образовательными организациями – участниками образовательного проекта «Парта героя» в рамках реализации партийных проектов «Новая школа» и «Историческая память».

Основная цель проекта: создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда, на примере героических образов ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, ветеранов труда, деятелей культуры и искусства, ученых и деятелей науки, спортсменов.

г.Мурманск, ул. Инженерная, 2а. Институт развития образования Мурманской области.

30 марта – 20.00

Акцию «Час земли» в Мурманской области откроет «Квиз при свечах». Это тематическое мероприятие проходит под патронажем регионального министерства энергетики и ЖКХ по инициативе Агентства энергетической эффективности Мурманской области совместно с экологическим объединением «Беллона» и «КвизАрктика».

Свое участие в квизе подтвердили команды Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, филиал ПАО «ТГК-1», АО «МЭС», «АтомЭнергоСбыт», АО «Апатит», Кольская РДУ, филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», городские команды Квиз. Откроют «Квиз при свечах» руководители Баренц-отделения WWF России, Агентства энергетической эффективности, ООО «Экологический правовой центр «Беллона». Правительство Мурманской области, поддерживая акцию «Час земли», отключает подсветку здания 30 марта с 20.30 до 21.30.

г.Мурманск, ул.Марата, 28 (большой зал).

6 и 7 апреля - 10.00-18.00

Министерство экономического развития Мурманской области приглашает руководителей и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций региона принять участие в двухдневном семинаре-тренинге по формированию практических навыков разработки заявок на грантовое финансирование.

Для участия в тренинге необходимо предварительно зарегистрироваться (в Мурманске – до 4 апреля, в Кандалакше – до 11 апреля, указав потребность в размещении), направив наименование организации, должность, ФИО и контактную информацию на эл. адрес khrunichev@gov-murman.ru.

В каждом тренинге примут участие не более 30 человек.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Молодежный центр технологического и социального предпринимательства «Коворкинг-51», вход со двора.

9 апреля – 11.00-13.00

В 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации состоится личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел Следственного комитета РФ.