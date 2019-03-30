г.Кандалакша

13 и 14 апреля - 10.00-18.00

Министерство экономического развития Мурманской области приглашает руководителей и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций региона принять участие в двухдневном семинаре-тренинге по формированию практических навыков разработки заявок на грантовое финансирование.

Для участия в тренинге необходимо предварительно зарегистрироваться (в Мурманске – до 4 апреля, в Кандалакше – до 11 апреля, указав потребность в размещении), направив наименование организации, должность, ФИО и контактную информацию на эл. адрес khrunichev@gov-murman.ru.

В каждом тренинге примут участие не более 30 человек.

В рамках семинара-тренинга участники познакомятся с возможностями получения грантового финансирования на проекты социально ориентированных НКО, этапами разработки проектов, инструментами, используемыми при их разработке, а также поделятся собственным опытом участия в различных грантовых конкурсах.

Тренинг проводит Татьяна Дунаева – национальный советник по грантовой деятельности Межрегиональной благотворительной общественной организации Российский комитет «Детские деревни – SOS», эксперт с 16-летним опытом разработки грантовых заявок, имеет международный сертификат тренера по Управлению циклом проекта.

Семинар-тренинг состоится в помещении

г.Кандалакша, пер. Гмайнера, 1. Частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня – SOS Кандалакша». В учреждении предусмотрена возможность размещения на одну ночь 10 человек – для иногородних участников.

г.Оленегорск

21 апреля

Состоится XIV фестиваль детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»).

Целью мероприятия является сохранение и развитие этнокультурного наследия, духовного богатства и самобытности уникальной культуры коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, популяризация самобытной национальной культуры.

В фестивале могут принять участие творческие объединения, семьи, авторские коллективы, индивидуальные исполнители, студии, библиотеки, иные образовательные и культурные учреждения, национальные фольклорные коллективы.

В рамках мероприятия запланированы театрализованные постановки на саамском языке, конкурс художественного слова на саамском языке «Пэрьмус логкэй» («Лучший чтец»), выставка декоративно-прикладного творчества коренного малочисленного народа Севера – саамов, мастер-классы по рукоделию и по сценической речи.

Для участия необходимо направить заявку по прилагаемой форме в срок до 10 апреля 2019 года по адресу: 183031, г . Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (ГОБУ «Центр народов Севера»), по факсу: (8152) 411 552 или по электронной почте: centr_kmns@inbox.ru.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5. МУК «Центр культуры и досуга «Полярная Звезда».

г.Гаджиево

1 апреля - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

18 апреля – 15.00-17.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный прием граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Гаджиево, ул. Набережная С. Преминина, 108. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск

30 марта - 14.00

Церемония награждения победителей и призеров областного конкурса-фестиваля детского театрального творчества «Театральные веснушки – 2019». В фестивале принимают участие более 200 ребят из Мурманска, Апатитов, Кировска, города Полярные Зори, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Заозёрск.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной Центр дополнительного образования «Лапландия».

30 марта - 15.00

Для руководителей театральных коллективов будет организован семинар «Спектакль как социокультурный проект. Развитие детского театрального творчества в образовательных организациях Мурманской области».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной Центр дополнительного образования «Лапландия».

30 марта – 20.00

Акцию «Час земли» в Мурманской области откроет «Квиз при свечах». Это тематическое мероприятие проходит под патронажем регионального министерства энергетики и ЖКХ по инициативе Агентства энергетической эффективности Мурманской области совместно с экологическим объединением «Беллона» и «КвизАрктика».

Свое участие в квизе подтвердили команды Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, филиал ПАО «ТГК-1», АО «МЭС», «АтомЭнергоСбыт», АО «Апатит», Кольская РДУ, филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», городские команды Квиз. Откроют «Квиз при свечах» руководители Баренц-отделения WWF России, Агентства энергетической эффективности, ООО «Экологический правовой центр «Беллона». Правительство Мурманской области, поддерживая акцию «Час земли», отключает подсветку здания 30 марта с 20.30 до 21.30.

г.Мурманск, ул.Марата, 28 (большой зал).

1 апреля - 12.00

Пресс-конференция, посвященная открытым региональным соревнованиям среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – SKIMIR.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта», здание АСК, конференц-зал.

1 апреля – 8.00

Состоится оперативное совещание главы области Андрея Чибиса с руководителями исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, овальный зал заседаний.

6 и 7 апреля - 10.00-18.00

Министерство экономического развития Мурманской области приглашает руководителей и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций региона принять участие в двухдневном семинаре-тренинге по формированию практических навыков разработки заявок на грантовое финансирование.

Для участия в тренинге необходимо предварительно зарегистрироваться (в Мурманске – до 4 апреля, в Кандалакше – до 11 апреля, указав потребность в размещении), направив наименование организации, должность, ФИО и контактную информацию на эл. адрес khrunichev@gov-murman.ru.

В каждом тренинге примут участие не более 30 человек.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Молодёжный центр технологического и социального предпринимательства «Коворкинг-51», вход со двора.

9 апреля – 11.00-13.00

В 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации состоится личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел Следственного комитета РФ.