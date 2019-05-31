нп.Высокий

31 мая - 10.30

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Высокий, ул. Сыромятникова, 13.

пгт.Верхнетуломский

31 мая - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

сп.Тулома

31 мая - 14.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

п.Умба

31 мая - 14.00

Встреча в рамках программы «Шаг за шагом». Предприниматели – участники программы «Шаг за шагом» встретятся с тренером образовательной программы Евгенией Рябовой.

п.Умба, ул. Дзержинского, 40.

г.Кировск

1-2 июня - 10.30-17.30

Администрация города Кировска проводит ежегодную торговую универсальную ярмарку «Все для сада, огорода».

Предполагается реализация широкого ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров, продукции животноводства и растениеводства, саженцев, рассады, произведенной и выращенной садоводами – огородниками города Кировска, ближайших городов Мурманской области (Апатиты, Мончегорск и др.), представителями других регионов России, а также субъектами малого и среднего предпринимательства.

Во время проведения ярмарки планируется работа выездных буфетов с широким ассортиментом продукции собственного производства, а также развлекательных площадок для детей.

г.Кировск, ул. Мира, 7. На площадке у городского Дворца культуры.

г.Апатиты

31 мая - 10.00

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов (ЕГЭ): история, химия.

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 34. Школа № 15.

31 мая - 14.00

Акция «День без табака». Всемирный день без табака. Молодёжь г.Апатиты предлагает всем принять участие в акции, посвященной отказу от курения. На площади Дворца культуры можно продемонстрировать свою активную позицию в борьбе с пагубной зависимостью или, как минимум, выразить своё молчаливое согласие.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Площадь у МАУ АГДК.

г.Ковдор

31 мая

Под председательством первого заместителя прокурора области Фирсова С.А. в помещении администрации Ковдорского района состоится выездное совещание по вопросам защиты прав предпринимателей. В совещании примут участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Барышев Д.Д., вице-президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области Ильин А.Э., представители муниципального образования Ковдорского района, предприниматели.

На совещании будут обсуждены вопросы состояния законности в сфере защиты прав предпринимателей в Мурманской области, в том числе в Ковдорском районе, и мерах направленных на развитие предпринимательства в регионе.

г.Ковдор, площадь Ленина, 1. Администрация Ковдорского района.

31 мая - 14.30-15.30

Первый заместитель прокурора области Фирсов С.А. проведёт личный прием представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по имеющимся проблемам при осуществлении предпринимательской деятельности на территории Ковдорского района.

Личный приём представителей юридических лиц и предпринимателей состоится будет осуществляться без предварительной записи.

г.Ковдор, ул. Кирова, 19. Прокуратура Ковдорского района.

г.Кола

31 мая – 16.00

В Кольском районном центре культуры пройдет встреча с предпринимателями региона. Организаторы:Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области и администрация Кольского района.

Основными вопросами встречи станут механизмы реабилитации бизнеса при отказе финансовой организации в проведении операций и особенности тарифного регулирования для юридических лиц.

Также будет рассмотрен пакет федеральных законопроектов, связанных с государственной поддержкой предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ.

Во встрече примет участие руководство Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, руководство Кольского района, министр экономического развития Мурманской области, председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области.

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 7. Муниципальное автономное учреждение культуры «Кольский районный центр культуры».)

г.Мурманск

31 мая - 10.00

Торжественное открытие конкурса профессионального мастерства «Строймастер» – «Строитель – 2019» среди рабочих строительных профессий. В 10.30 начнеёся выполнение практических заданий по номинациям: «Лучший каменщик», «Лучший плиточник», «Лучший сварщик», «Лучший плотник», «Лучший штукатур», «Лучший элетромонтер». В 11.00 состоится круглый стол на тему «Кадровая политика в строительной отрасли – концепция опережения», в 15.30 – награждение победителей, призеров и участников. В рамках проведения конкурса также запланированы выставка строительной техники и викторина.

В составе независимого жюри конкурса – представители Министерства строительства и территориального развития Мурманской области, комитета по строительству Северной торгово-промышленной палаты, Союза строителей Мурмана, Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели», а также мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций и специалисты в области строительства. По итогам регионального этапа лучшие работники строительных профессий представят Мурманскую область в федеральном округе, победители которого выйдут в финал. Лауреатам третьего всероссийского этапа национального конкурса «Строймастер» – «Строитель – 2019» вручат нагрудные знаки к званию «Лучший по профессии».

г.Мурманск, ул. Александра Невского, 86. Строительный колледж им. Н.Е. Момота, актовый зал.

31 мая – 11.00

В Мурманске состоится выездное заседание комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике. В мероприятиях примет участие врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Предварительная программа: 11.00 – заседание комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по экономической политике на тему «Законодательное обеспечение развития Северного морского пути».

г.Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот», V этаж, конференц-зал.

31 мая - 12.00

Ассоциация журналистов-экологов подводит итоги конкурса на лучшую публикацию по теме «Экология». В мероприятии примут участие представители Общественной палаты РФ, Совета Федерации РФ, ведущие журналисты информационных агентств и Союза журналистов РФ, администрация МАГУ, студенты – журналисты, представители Министерства природных ресурсов, АО «Управление отходами».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Азимут», конференц-зал.

31 мая – 12.00-15.00

Состоится акция «Укрепляй здоровье летом» для детей 6-14 лет и родителей. Мероприятие посвящено Дню защиты детей. Вниманию юных мурманчан предложат беседу и мультимедийную презентацию о правилах безопасного поведения на природе. Игры и викторины помогут участникам усвоить основы рационального питания, а материалы книжной выставки познакомят с правилами здорового образа жизни. Гости акции поучаствуют в мини-опросе на тему «Как здоровье сохранить?».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, центральный холл.

31 мая - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович проводит личного приём граждан.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

31 мая – 15.10

В Мурманске в рамках выездного заседание комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике состоится экскурсия на атомный ледокол «50 лет Победы».

г.Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

31 мая - 17.00

Состоится заседание региональной дискуссионной площадки по теме: «Об организации профессионального обучения и дополнительного образования граждан предпенсионного возраста на территории Мурманской области».

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» Комитетом по труду и занятости населения Мурманской области разработаны новые мероприятия, в частности профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста, ищущих работу или состоящих в трудовых отношениях.

В рамках проекта в Мурманской области ежегодно начиная с 2019 года будет обучено востребованным в экономике навыкам и компетенциям не менее 346 граждан старшего возраста, всего к концу 2024 года - не менее 2076 человек.

Для Мурманской области Рострудом определена ежегодная численность участников профобучения из числа граждан предпенсионного возраста в количестве 346 человек и общий объём финансирования в размере 28,3 млн руб. (95%), из них областного бюджета 1,4 млн рублей (5%).

Реализация мероприятий по профессиональному обучению лиц предпенсионного возраста будет способствовать продолжению их трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками, физическими возможностями и потребностями работодателей.

В мероприятии примут участие: координатор региональной дискуссионной площадки, первый заместитель секретаря регионального отделения Партии, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Мищенко; региональный координатор партпроекта «Старшее поколения», министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев; заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Мурманской области Роман Непомилуев; представители образовательных организаций, занимающихся профобучением граждан, педагогического сообщества, региональных общественных организаций, активные граждане.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 17. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», офис 424.

3 июня – 15.00

Состоится брифинг на тему реализации межведомственного проекта «Профилактика детского травматизма» в Региональной общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева.

В детских садах по всей Мурманской области во время тематических родительских собраний участники проекта рассказывают законным представителям маленьких северян, как уберечь детей от опасностей в бытовых условиях. Падения из окон, химические ожоги, травмы и даже летальные исходы - такими бывают трагические последствия для детей, оставленных без присмотра всего на несколько минут. Существует также ответственность, вплоть до уголовной, которая наступает, если пострадает ребёнок.

Участниками проекта на данный момент являются Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева, Общественная молодежная палата при Мурманской областной Думе, Министерство образования и науки Мурманской области, Следственное управление Следственного комитета РФ по Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии Д.А. Медведева.

3 и 4 июня

Министерство экономического развития Мурманской области информирует о серии образовательных мероприятий Фонда президентских грантов, которые пройдут в отеле «Полярные Зори». В программе планируются следующие мероприятия: лекция по социальному проектированию, тренинг «Как доработать заявку до победы в конкурсе президентских грантов?»; семинар по отчетности для победителей конкурса.

Приглашаются представители социально ориентированных некоммерческих организаций Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Книповича, 17. Отель «Полярные Зори».

7 июня – 15.00-17.00

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда, а также соблюдения требований трудового законодательства в части надлежащего оформления трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы, заработной платы в «конвертах».

При наличии информации о нарушении трудового законодательства по названным вопросам можно обращаться по телефону 43-76-94.