Главнокомандующий ВМФ России поздравил моряков-североморцев с Днём Северного флотаВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Травмированное тело, или Учимся выгонять раба из себя
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Мурманская область. Арктика01.06.19 08:50

Делу - время

г.Ковдор

1 июня

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис примет участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 66-й годовщине образования города Ковдора. В программе также запланировано посещение промплощадки АО «Ковдорский ГОК».

г.Ковдор.

г.Кировск

1-2 июня - 10.30-17.30

Администрация города Кировска проводит ежегодную торговую универсальную ярмарку  «Все для сада, огорода».

Предполагается реализация широкого  ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров, продукции животноводства и растениеводства, саженцев, рассады, произведенной и выращенной садоводами – огородниками города Кировска, ближайших городов  Мурманской области (Апатиты, Мончегорск и др.),  представителями других регионов России, а также субъектами малого и среднего предпринимательства.

Во время проведения ярмарки планируется работа выездных буфетов с широким ассортиментом продукции собственного производства, а также развлекательных площадок для детей.

г.Кировск, ул. Мира, 7. На площадке у городского Дворца культуры.

г.Гаджиево

3 июня - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

г.Мурманск

1 июня - 14.00

Обучающая акция по уходу за деревьями.

г.Мурманск, ул.Ленинградская, 27. Сквер.

г.Мурманск, ул.Пушкинская, 3. Сквер перед областным Дворцом культуры им. С.М. Кирова.

1 июня - 14.00

Спортивный праздник «Родной двор – родной город».

г.Мурманск, ул.Пушкинская, 3. Сквер перед областным Дворцом культуры им. С.М. Кирова.

1 июня - 15.00

Юные жители города смогут поучаствовать в соревнованиях на беговелах.

г.Мурманск, ул.Пушкинская, 3. Сквер перед областным Дворцом культуры им. С.М. Кирова.

1 июня - 14.00

Состоится награждение участников благотворительного «Арт-марафона», приуроченного к международному Дню защиты детей. Этот марафон придумали и сделали члены мурманской региональной общественной организации «Озарение».

Волонтёры культуры из Мурманского колледжа искусств стали победителями в одной из номинаций «За милосердие». Юные музыканты со своими преподавателями устраивали благотворительные концерты для онкобольных детей, находящихся на стационарном лечении в Мурманской областной детской клинической больнице. Отметим, что очередной концерт состоялся совсем недавно – 24 мая.

Все мероприятия в рамках марафона проходили в течении двух месяцев в заполярной столице. Всего в нем участвовало около 500 человек из социально ориентированных коммерческих и некоммерческих организаций Мурманска и области. Участники посещали в больнице детей с онкозаболеваниями, наведывались в интернат в Минькине, детские сады Мурманска. В акции активно использовались музыка, живопись, танцы, сказки, куклы и игры.

г.Мурманск, апросп. Кольский, 158/1. Многофункциональный центр «Северное Нагорное».

1 июня - 16.05

Выезд детей в санаторно-оздоровительный лагерь «Лазурный берег» г.Геленджик. На отдых отправляются 180 ребят.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд № 293.

1 июня - 17.00

В рамках реализации проекта сторонников партии  «ЕР» «Центр поддержки гражданских инициатив» состоится экскурсия для  участников проекта ЦПГИ «Диа-Север» в «Музей занимательных  наук «Фокус», приуроченная  Дню защиты детей. В ходе экскурсии дети смогут познакомиться на  практике с действием физических законов.

В мероприятии примут участие: заместитель генерального  директора ООО «Музей занимательных  наук «Фокус»» Светлана Петрова; заместитель председателя Мурманской региональной общественной организации людей с диабетом «Диа-Север» Елена Цыганкова; представители общественной организации «ДИА-Север».

г.Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Музей занимательных  наук «Фокус».

3 июня - 10.00

Лекция для представителей некоммерческих организаций на тему «Как доработать заявку до победы в конкурсе президентских грантов?».Участники познакомятся с системой экспертизы проектов и особенностями их оценки по критериям, получат новые знания по разработке социального проекта и рекомендации по реализации проекта-победителя, а также разберут наиболее распространенные ошибки на практике. Для участия необходимо до 3 июня зарегистрироваться на официальном сайте Фонда президентских грантов. Представителям организаций, которые еще не участвовали в конкурсах, ссылка на регистрацию будет доступна после прохождения обучающего онлайн-курса на сайте Фонда в разделе «Онлайн-курсы». Мероприятия завершатся 4 июня.

г.Мурманск, ул. Книповича, 17. Гостиница «Полярные Зори».

3 июня – 11.00, 12.00 и 13.00

Во всех роддомах и родильных отделениях города и области пройдет акция «Родился читателем», ставшая уже традиционной.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой поздравит мам, чьи дети родились 1 июня, в День защиты детей. Сотрудники библиотеки вручат им подарочные наборы: книгу для родителей с советами по воспитанию ребенка и уходу за ним, книгу для чтения малышу, экземпляр Конвенции ООН о правах ребенка и комплект памяток для мам о пособиях, льготах и их правах.

В этом году будут подарены удивительные и полезные книги: «365 советов на первый год жизни вашего ребенка» Евгения Комаровского и «Книга для чтения детям от 6 месяцев до 3 лет». Библиотекари надеются, что они станут надежными спутниками и верными помощниками мамам и их малышам.

Впервые участники акции получат в подарок флэш-накопители, где собрана наиболее актуальная информации для мам.

Акция стартует в 11.00 – в Мурманском областном перинатальном центре, в 12.00 - сотрудники библиотеки поздравят мам в Родильном доме № 1 и  в 13.00 - посетят Родильный дом № 3.

г.Мурманск, ул.Адмирала Лобова, 8. Мурманский областной перинатальный центр.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 16а. Родильный дом № 1.

г.Мурманск, ул. Бочкова, 6. Родильный дом № 3.

3 и 4 июня

Министерство экономического развития Мурманской области информирует о серии образовательных мероприятий Фонда президентских грантов, которые пройдут в отеле «Полярные Зори».  В программе планируются следующие мероприятия: лекция по социальному проектированию, тренинг «Как доработать заявку до победы в конкурсе президентских грантов?»;  семинар по отчетности для победителей конкурса.

Приглашаются представители социально ориентированных некоммерческих организаций Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Книповича, 17. Отель «Полярные Зори». 

7 июня – 15.00-17.00

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда, а также соблюдения требований трудового законодательства в части надлежащего оформления трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы, заработной платы в «конвертах».

При наличии информации о нарушении трудового законодательства по названным вопросам можно обращаться по телефону 43-76-94.

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