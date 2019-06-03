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Мурманская область. Арктика03.06.19 08:45

Делу - время

5 июля - 15.00

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» проводит семинар «День предпринимателей». Его тема: «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

Цель семинара: координация и повышение степени взаимодействия предприятий и организаций различных секторов экономики и социальной сферы с сетевыми организациями, органами государственной власти и местного самоуправления, а также формирование системы управления спросом на «сетевую» мощность, направленной на повышение инвестиционной привлекательности регионов.

На данном мероприятии планируется обсуждение имеющихся проблем в части технологического присоединения, а также информирования потребителей о процедуре технологического присоединения и достижения ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению технологического присоединения, в том числе о внедрении и развитии интерактивных сервисов («портал-тп.рф», электронный личный кабинет и пр.), проведении инвестиционных энергетических Ярмарок.

Для участия в Дне предпринимателей необходимо в срок до 28.06.2019 года направить контактные данные (Ф.И.О., организация, должность) заместителю директора по развитию и реализации услуг ПО «ЦЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по электронной почте: vsvikulin@ces.kolenergo.ru

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 2.

г.Гаджиево

3 июня - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

г.Мурманск

3 июня - 10.00

Лекция для представителей некоммерческих организаций на тему «Как доработать заявку до победы в конкурсе президентских грантов?».Участники познакомятся с системой экспертизы проектов и особенностями их оценки по критериям, получат новые знания по разработке социального проекта и рекомендации по реализации проекта-победителя, а также разберут наиболее распространенные ошибки на практике. Для участия необходимо до 3 июня зарегистрироваться на официальном сайте Фонда президентских грантов. Представителям организаций, которые еще не участвовали в конкурсах, ссылка на регистрацию будет доступна после прохождения обучающего онлайн-курса на сайте Фонда в разделе «Онлайн-курсы». Мероприятия завершатся 4 июня.

г.Мурманск, ул. Книповича, 17. Гостиница «Полярные Зори».

3 июня – 11.00, 12.00 и 13.00

Во всех роддомах и родильных отделениях города и области пройдет акция «Родился читателем», ставшая уже традиционной.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой поздравит мам, чьи дети родились 1 июня, в День защиты детей. Сотрудники библиотеки вручат им подарочные наборы: книгу для родителей с советами по воспитанию ребенка и уходу за ним, книгу для чтения малышу, экземпляр Конвенции ООН о правах ребенка и комплект памяток для мам о пособиях, льготах и их правах.

В этом году будут подарены удивительные и полезные книги: «365 советов на первый год жизни вашего ребенка» Евгения Комаровского и «Книга для чтения детям от 6 месяцев до 3 лет». Библиотекари надеются, что они станут надежными спутниками и верными помощниками мамам и их малышам.

Впервые участники акции получат в подарок флэш-накопители, где собрана наиболее актуальная информации для мам.

Акция стартует в 11.00 – в Мурманском областном перинатальном центре, в 12.00 - сотрудники библиотеки поздравят мам в Родильном доме № 1 и  в 13.00 - посетят Родильный дом № 3.

г.Мурманск, ул.Адмирала Лобова, 8. Мурманский областной перинатальный центр.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 16а. Родильный дом № 1.

г.Мурманск, ул. Бочкова, 6. Родильный дом № 3.

3 и 4 июня

Министерство экономического развития Мурманской области информирует о серии образовательных мероприятий Фонда президентских грантов, которые пройдут в отеле «Полярные Зори».  В программе планируются следующие мероприятия: лекция по социальному проектированию, тренинг «Как доработать заявку до победы в конкурсе президентских грантов?»;  семинар по отчетности для победителей конкурса.

Приглашаются представители социально ориентированных некоммерческих организаций Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Книповича, 17. Отель «Полярные Зори». 

7 июня – 15.00-17.00

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда, а также соблюдения требований трудового законодательства в части надлежащего оформления трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы, заработной платы в «конвертах».

При наличии информации о нарушении трудового законодательства по названным вопросам можно обращаться по телефону 43-76-94.

 

Комментарии

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