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Мурманская область. Арктика05.06.19 08:45

Делу - время

пгт.Печенга

25 июня – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним, можно в рабочие дни по телефону 8(81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе. Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Печенгскому гарнизону.

г.Апатиты

5 июля – 15.00

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» проводит семинар «День предпринимателей». Его тема: «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

Цель семинара: координация и повышение степени взаимодействия предприятий и организаций различных секторов экономики и социальной сферы с сетевыми организациями, органами государственной власти и местного самоуправления, а также формирование системы управления спросом на «сетевую» мощность, направленной на повышение инвестиционной привлекательности регионов.

На данном мероприятии планируется обсуждение имеющихся проблем в части технологического присоединения, а также информирования потребителей о процедуре технологического присоединения и достижения ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению технологического присоединения, в том числе о внедрении и развитии интерактивных сервисов («портал-тп.рф», электронный личный кабинет и пр.), проведении инвестиционных энергетических Ярмарок.

Для участия в Дне предпринимателей необходимо в срок до 28.06.2019 года направить контактные данные (Ф.И.О., организация, должность) заместителю директора по развитию и реализации услуг ПО «ЦЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по электронной почте: vsvikulin@ces.kolenergo.ru

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 2.

с.Ловозеро

5 июня - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Молочный

5 июня - 9.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Молочный, ул. Торговая, 1а.

г.Мурманск

5 июня – 11.00 и 12.00

Пройдёт акция «С заботой о планете». Мероприятие посвящено Всемирному Дню охраны окружающей среды, его цель – показать важность бережного отношения к природе, привить чувство любви ко всему живому на Земле, расширить и углубить знания об окружающей среде.

Ребят из детских оздоровительных лагерей ждет путешествие по зеленой планете с конкурсами и играми. Также в этот день школьники смогут высадить цветы в клумбы на площади перед Дворцом культуры. Эти первые цветы будут очень долгожданными после зимы и украсят своими красками.

г.Мурманск, ул. Пушкинская,  3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова.

5 июня – 12.00

Пройдёт консультационное совещание по вопросам финансово-хозяйственной деятельности специалистами ФГАОУ ВО «СПбПУ» в рамках реализации программы по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности и повышению эффективности управления образовательными организациями.

Совещание предполагает совместную работу следующего формата:  анализ финансово-хозяйственной деятельности;  обсуждение выполнения мероприятий в рамках «дорожной карты»;  отчёт ответственными лицами о проведенном самоанализе по вопросам оплаты труда, составления и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;  рекомендации по ведению финансово-хозяйственной деятельности;  корректировка «дорожной карты».

183010, Мурманск, ул.Спортивная, 13. МГТУ, центральный корпус, аудитория 317 «В».

5 июня - 12.00

Праздничное мероприятие, посвященное Дню социального работника. Состоится вручение региональных и ведомственных наград, чествование победителей и лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания». Мероприятие завершится праздничным концертом.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной Центр дополнительного образования «Лапландия».

5 июня – 13.00

В преддверии празднования Дня России специалисты Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих проведут в Мурманской первичной организации Всероссийского общества слепых литературно-музыкальный вечер «Широка страна моя родная».

В исполнении читателей прозвучат стихи великих классиков и современных поэтов о завораживающей красоте нашей Родины, ее бескрайних просторах, голубых озерах, бурных реках. Участники вечера отгадают загадки, вспомнят пословицы и поговорки, которые сложил русский народ о нашей стране.

г.Мурманск, ул. Шевченко,  26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

7 июня – 15.00-17.00

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда, а также соблюдения требований трудового законодательства в части надлежащего оформления трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы, заработной платы в «конвертах».

При наличии информации о нарушении трудового законодательства по названным вопросам можно обращаться по телефону 43-76-94.

14 июня – 11.00-13.00

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону состоится личный приём граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

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