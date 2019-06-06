пгт.Печенга

25 июня – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним, можно в рабочие дни по телефону 8(81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе. Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Печенгскому гарнизону.

г.Гаджиево

6 июня - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

г.Мурманск

7 июня – 15.00-17.00

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда, а также соблюдения требований трудового законодательства в части надлежащего оформления трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы, заработной платы в «конвертах».

При наличии информации о нарушении трудового законодательства по названным вопросам можно обращаться по телефону 43-76-94.

8 июня - 13.30

Состоится XXIX Конференция Мурманского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». На конференции будет рассмотрен вопрос о выдвижении кандидата на должность губернатора Мурманской области на выборах 8 сентября 2019 года.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, 3-й этаж.

14 июня – 11.00-13.00

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону состоится личный приём граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.