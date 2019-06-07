пгт.Печенга

25 июня – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним, можно в рабочие дни по телефону 8(81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе. Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Печенгскому гарнизону.

г.Апатиты

7 июня - 14.00

Торжественное мероприятие, посвященное 50-летию со дня создания Апатитского психоневрологического интерната № 1.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры имени В.К. Егорова.

г.Мончегорск

7 июня - 12.00

Очная встреча в рамках программы «Шаг за шагом». Предприниматели – участники программы «Шаг за шагом» встретятся с тренером образовательной программы Евгенией Рябовой.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская, 5.

ЗАТО Видяево

9 июня – 11.00-19.00

Запланирована рабочая поездка главы региона в п.Ура-Губа и ЗАТО п.Видяево. В программе: осмотр объектов инфраструктуры и встреча с жителями.

ЗАТО Видяево, ДОФ.

г.Мурманск

7 июня – 15.00-17.00

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда, а также соблюдения требований трудового законодательства в части надлежащего оформления трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы, заработной платы в «конвертах».

При наличии информации о нарушении трудового законодательства по названным вопросам можно обращаться по телефону 43-76-94.

14 июня – 11.00-13.00

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону состоится личный приём граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.