По просьбам северян вводятся дополнительные автобусные рейсы в пос.ЩукозероВо время взрывных работ будет перекрыто движение для всех видов транспорта по автодороге Р-21 «Кола»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.06.19 08:45

Делу - время

пгт.Печенга

25 июня – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним, можно в рабочие дни по телефону 8(81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе. Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Печенгскому гарнизону.

г.Апатиты

7 июня - 14.00

Торжественное мероприятие, посвященное 50-летию со дня создания Апатитского психоневрологического интерната № 1.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24.  Дворец культуры имени В.К.  Егорова.

г.Мончегорск

7 июня - 12.00

Очная встреча в рамках программы «Шаг за шагом». Предприниматели – участники программы «Шаг за шагом» встретятся с тренером образовательной программы Евгенией Рябовой.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская, 5.

ЗАТО Видяево

9 июня – 11.00-19.00

Запланирована рабочая поездка главы региона в п.Ура-Губа и ЗАТО п.Видяево. В программе: осмотр объектов инфраструктуры и встреча с жителями.

ЗАТО Видяево, ДОФ.

г.Мурманск

7 июня – 15.00-17.00

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда, а также соблюдения требований трудового законодательства в части надлежащего оформления трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы, заработной платы в «конвертах».

При наличии информации о нарушении трудового законодательства по названным вопросам можно обращаться по телефону 43-76-94.

14 июня – 11.00-13.00

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону состоится личный приём граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСумма скрытых финансовых потоков россиян, с которых не уплачиваются налоги, может достигать 12 трлн рублей - эксперт
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…«Адмирала Кузнецова» пустят на иголки!
-

Последние комментарии

Ирина
06.06.19 22:49
А почему сумма за квадратный метр меньше чем по ФЗ ?
Комментарий к новости:Переселение – по единым правилам, по единому порядку, с уменьшением финансирования
Светлана
05.06.19 21:24
У нас в Сафоново такая вода ПОСТОЯННО. Я переехала в этот уже ненавистный город два года назад. Если в белую ванну набирать воду, то ног в воде будет не видно, визуально будто в чае купаешься. Неужели
Комментарий к новости:Жёлтая и вонючая вода, а отопление местами – жалуются мурманчане
Дарья
04.06.19 10:10
Здравствуйте, в квартире отключился свет, вызвали электрика, он заменил какой то провод на лестничной площадке, где стоит счетчик, и теперь требует оплату, обратились в УК , они сказали все услуги пла
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире15:30«История императорских обществ». Документальный фильм (6+)16:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечается рост цен на картофель, лук, пшено…-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 19 копеек, евро - на копейку-PRO Энергетику«Россети Северо-Запад» модернизируют в Мурманской области 282 км ЛЭП и введут 254 МВА трансформаторной мощности-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 июня-PRO Нефть и газВ стратегии компании «Газпром нефть» до 2030 года шельфовые проекты, в том числе на Крайнем Севере, становятся одним из наиболее перспективных направлений развития-PRO ЗаконыШутить с перегрузом в России не будут
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.05.19: Нынешняя власть создала виртуальную систему общения с гражданами. Она помогает Вам решать свои проблемы?Проголосовало: 522 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика