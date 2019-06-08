нп.Белое Море

10 июня - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Белое море, 3.

с.Лувеньга

10 июня - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

пгт.Печенга

25 июня – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним, можно в рабочие дни по телефону 8(81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе. Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Печенгскому гарнизону.

г.Полярные Зори

8 июня - 12.00

Очная встреча в рамках программы «Шаг за шагом». Предприниматели – участники программы «Шаг за шагом» встретятся с тренером образовательной программы Евгенией Рябовой.

г.Полярные Зори, ул. Белова, 7а.

пгт.Ревда

10 июня - 11.00

Интеллектуальный турнир «Символы, которыми гордится страна» в рамках патриотической акции «Россию мы зовем Отчизною».

пгт.Ревда, ул. Комсомольская, 21. Центральная детская библиотека.

ЗАТО Видяево

9 июня – 11.00-19.00

Запланирована рабочая поездка главы региона в п.Ура-Губа и ЗАТО п.Видяево. В программе: осмотр объектов инфраструктуры и встреча с жителями.

ЗАТО Видяево, ДОФ.

г.Мурманск

8 июня - 13.30

Состоится XXIX Конференция Мурманского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». На конференции будет рассмотрен вопрос о выдвижении кандидата на должность губернатора Мурманской области на выборах 8 сентября 2019 года.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, 3-й этаж.

10 июня - 11.00

Развлекательная программа «Just Dance» для школьников из летнего оздоровительного лагеря.

г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

10 июня - 12.00

Информационная акция «Россия – Родина моя!», посвященная Дню России. Ребята из летнего лагеря «Сократус» посмотрят документальные фильмы из коллекции Президентской библиотеки о государственных символах России в разные исторические периоды. Участники акции также проверят свои знания в интеллектуальных играх и викторинах, а также познакомятся с интернет-ресурсом «Президент России – гражданам школьного возраста».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

10 июня - 12.15

Информационно-познавательный час «Заветы добрый старины», посвященный Дню России. Сотрудники Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих расскажут об истории и традициях русских праздников.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 15. Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов.

10 июня - 17.00

Состоится информационно-разъяснительная встреча с населением, посвященная реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области.

В мероприятии примут участие: заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виталий Осин; депутаты Совета депутатов муниципального образования город Мурманск, члены фракции «Единая Россия»; члены регионального общественного совета партийного проекта «Безопасные дороги», представители общественных организаций; молодые политики - участники кадрового проекта партии «ПолитСтартап».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Мурманское региональное отделение партии «Единая Россия», офис 424.

14 июня – 11.00-13.00

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону состоится личный приём граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.