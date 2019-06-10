Цены на газ с 1 июля вырастут на 1,4% и для промышленности, и для населенияВ России введён повышенный штраф за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.06.19 08:45

Делу - время

нп.Белое Море

10 июня - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Белое море, 3.

с.Лувеньга

10 июня - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

пгт.Печенга

25 июня – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним, можно в рабочие дни по телефону 8(81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе. Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Печенгскому гарнизону.

пгт.Ревда

10 июня - 11.00

Интеллектуальный турнир «Символы, которыми гордится страна» в рамках патриотической акции «Россию мы зовем Отчизною».

пгт.Ревда, ул. Комсомольская, 21. Центральная детская библиотека.

г.Мурманск

10 июня - 11.00

Развлекательная программа «Just Dance» для школьников из летнего оздоровительного лагеря.

г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский  областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

10 июня - 12.00

Информационная акция «Россия – Родина моя!», посвященная Дню России. Ребята из летнего лагеря «Сократус» посмотрят документальные фильмы из коллекции Президентской библиотеки о государственных символах России в разные исторические периоды. Участники акции также проверят свои знания в интеллектуальных играх и викторинах, а также познакомятся с интернет-ресурсом «Президент России – гражданам школьного возраста».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская  областная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

10 июня - 12.15

Информационно-познавательный час «Заветы добрый старины», посвященный Дню России. Сотрудники Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих расскажут об истории и традициях русских праздников.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 15. Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов.

10 июня - 17.00

Состоится информационно-разъяснительная встреча с населением, посвященная реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области.

В мероприятии примут участие: заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виталий Осин; депутаты Совета депутатов муниципального образования город Мурманск, члены фракции «Единая Россия»; члены регионального общественного совета партийного проекта «Безопасные дороги», представители общественных организаций; молодые политики - участники кадрового проекта партии «ПолитСтартап».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Мурманское региональное отделение партии «Единая Россия», офис 424.

14 июня – 11.00-13.00

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону состоится личный приём граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСумма скрытых финансовых потоков россиян, с которых не уплачиваются налоги, может достигать 12 трлн рублей - эксперт
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…«Адмирала Кузнецова» пустят на иголки!
-

Последние комментарии

Валентина
10.06.19 11:33
Если смотреть видео, то работы проводятся оперативно и профессионально!
Комментарий к новости:Спасатели устраняют мазутное загрязнение на Кольском заливе
NOUDIMON
10.06.19 08:01
Дмитрий, не стоит переносить своё отношение к общению ВВП с народом на всех россиян - челом били царю-батюшке и будем продолжать бить. Ведь его благодать может на кого-то снизойти! Этому и радоваться
Комментарий к новости:Вопросов к президенту нет!
Дмитрий
09.06.19 19:00
Зло никак не устанет.Интересно,этот Сказочный и Солнцеликий в курсе,что эти линии уже давно никто не смотрит из нормальных ,психически здоровых граждан?Адекватные люди уже давно не обращают внимания н
Комментарий к новости:Вопросов к президенту нет!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире13:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)13:30«Так далеко, так близко». Художественный сериал, 5 серия (12+)14:15«Сад и огород». Авторская программа о садоводстве (12+)
-PRO ДеньгиЦены на газ с 1 июля вырастут на 1,4% и для промышленности, и для населения-PRO ВалютуЦены на «чёрное золото» поддерживают курс рубля-PRO Энергетику«Россети Северо-Запад» модернизируют в Мурманской области 282 км ЛЭП и введут 254 МВА трансформаторной мощности-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 10 июня-PRO Нефть и газВ стратегии компании «Газпром нефть» до 2030 года шельфовые проекты, в том числе на Крайнем Севере, становятся одним из наиболее перспективных направлений развития-PRO ЗаконыВступил в силу закон, регламентирующий новый порядок перевода жилых помещений в нежилые
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.05.19: Нынешняя власть создала виртуальную систему общения с гражданами. Она помогает Вам решать свои проблемы?Проголосовало: 526 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика