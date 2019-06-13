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Мурманская область. Арктика13.06.19 08:50

Делу - время

с.Алакуртти

13 июня - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 12.

пгт.Печенга

14 июня – 9.00-13.00

Прокуратурой Печенгского района будет проводиться «горячая линия» по вопросам исполнения требований трудового законодательства.

Вопросы по указанной теме можно задать по телефону 8-(815-54) 2-54-80 помощнику прокурора Печенгского района Карпову Александру Павловичу.

25 июня – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним, можно в рабочие дни по телефону 8(81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе. Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Печенгскому гарнизону.

с.Ловозеро

14 июня – 10.00-15.00

В преддверии празднования XXXIV традиционных летних саамских игр в районе озера Поповское (Ловозерский район) состоится экологическая акция «Территория добрых дел». В настоящее время экологическая система озера подвержена загрязнению антропогенного характера. В основном экологические мероприятия по его сохранению организуются и проводятся силами волонтеров, неравнодушных к проблемам озера, при этом молодое население принимают менее активное участие в данных акциях.

«Территория добрых дел» проводится в целях формирования активной позиции молодежи по вопросам защиты окружающей среды, воспитания чувства экологической ответственности через привитие навыков сохранения окружающей среды и повышения экологической грамотности.

В рамках мероприятия планируется проведение экологической акции по очистке побережья озера Поповское и семинара «Формирование экологической культуры у молодого поколения», направленного на просвещение молодого поколения по вопросам экологической безопасности.

В рамках семинара запланировано участие представителей Центра экологических инициатив «Чистая Арктика», которые расскажут о развитии экологической культуры и эко-волонтерства, а также Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области с информацией о повышении общественной активности в сфере природоохранных мероприятий.

В акции примут участие студенты Мурманского арктического государственного университета, Мурманского государственного технического университета, Северного национального колледжа, учащиеся Ловозерской средней общеобразовательной школы, молодёжь Ловозерского района сотрудники Центра народов Севера и Ловозерского районного национального культурного центра.

Программа мероприятия: 10.00 - 13.00 - экологическая акция «Территория добрых дел» - уборка территории береговой линии озера Поповское от бытового и природного мусора. 14.00 - 15.00 - семинар «Формирование экологической культуры у молодого поколения» (на берегу озера). В случае неблагоприятных погодных условий проведение семинара переносится в помещение МБУК «Ловозерский районный национальный культурный центр».

с.Ловозеро, ул. Советская, 8. МБУК «Ловозерский районный национальный культурный центр».

г.Апатиты

19 июня - 11.00

Очередной семинар на самые актуальные темы налогообложения проведут специалисты Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Мурманской области. Слушатели смогут узнать об особенностях последнего этапа перехода на онлайн-кассы, порядке направления налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов в 2019 году, нововведениях, касающихся льгот по имущественным налогам. Также в ходе семинара будет затронута тема страховых взносов - особенности прямых выплат через Фонд социального страхования с июля 2019 года и заполнения отчетности.

Специалисты налоговой инспекции подведут итоги прошедшей декларационной кампании и разъяснят порядок представления налоговой отчетности за IIквартал и полугодие 2019 года.

г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Администрация муниципалитета, малый актовый зал.

г.Оленегорск

20 июня – 11.00-13.00

В целях повышения эффективности работы по восстановлению нарушенных прав граждан приказом прокурора Мурманской области организована «мобильная приёмная» прокурора области. 20 июня будет осуществлен выезд «мобильной приёмной» в Оленегорск, в ходе которого личный приём граждан проведёт заместитель прокурора области Швецов С.А.

При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения. Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.

Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре Оленегорска в рабочие дни - с 9.00 до 18.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00) по телефону 8 (81552) 5-12-24.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 4. Прокуратура г.Оленегорск.

г.Гаджиево

13 июня - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

г.Мурманск

14 июня – 11.00-13.00

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону состоится личный приём граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

14 июня – 15.00

Избирательная комиссия Мурманской области проводит совещание с представителями средств массовой информации по вопросам участия СМИ в выборах губернатора Мурманской области и выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Мурманской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Избирательная комиссия Мурманской области.

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