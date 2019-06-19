пгт.Печенга

19 июня - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 3.

21 июня – 9.00-13.00

Прокуратурой Печенгского района проводится «горячая линия» по вопросам исполнения требований законодательства о противодействии коррупции.

Вопросы по указанной теме можно задать по телефону 8-(815-54) 2-54-80 старшему помощнику прокурора Печенгского района Василенковой Ирине Александровне.

25 июня – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним, можно в рабочие дни по телефону 8(81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе. Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Печенгскому гарнизону.

г.Апатиты

19 июня – 10.00-11.00

В следственном отделе по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится личный приём граждан руководителем следственного управления генерал-майором юстиции Ефремовым Андреем Александровичем.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 17. Записаться на приём и уточнить вопросы можно по телефонам отдела по приёму граждан и документационному обеспечению следственного управления: (815-2) 403-919, (815-2) 403-918.

19 июня - 11.00

Очередной семинар на самые актуальные темы налогообложения проведут специалисты Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Мурманской области. Слушатели смогут узнать об особенностях последнего этапа перехода на онлайн-кассы, порядке направления налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов в 2019 году, нововведениях, касающихся льгот по имущественным налогам. Также в ходе семинара будет затронута тема страховых взносов - особенности прямых выплат через Фонд социального страхования с июля 2019 года и заполнения отчетности.

Специалисты налоговой инспекции подведут итоги прошедшей декларационной кампании и разъяснят порядок представления налоговой отчетности за IIквартал и полугодие 2019 года.

г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Администрация муниципалитета, малый актовый зал.

г.Оленегорск

20 июня – 11.00-13.00

В целях повышения эффективности работы по восстановлению нарушенных прав граждан приказом прокурора Мурманской области организована «мобильная приёмная» прокурора области. 20 июня будет осуществлен выезд «мобильной приёмной» в Оленегорск, в ходе которого личный приём граждан проведёт заместитель прокурора области Швецов С.А.

При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения. Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.

Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре Оленегорска в рабочие дни - с 9.00 до 18.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00) по телефону 8 (81552) 5-12-24.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 4. Прокуратура г.Оленегорск.

с.Ловозеро

19 июня - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

с.Териберка

19 июня - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Пионерская, 14.

19 июня -13.45

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Первая Пятилетка, 14. Териберский Дом культуры.

г.Мурманск

21 июня – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска по телефону 52-97-94 будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

На звонки и вопросы ответит помощник прокурора округа Капелька Анна Юрьевна.

25 июня - 10.00

Центр поддержки экспорта Мурманской области приглашает потенциальных и действующих экспортеров региона на образовательный семинар «Маркетинг как часть экспортного проекта». Цель мероприятия – сформировать понимание необходимости маркетинговых исследований и базовых навыков самостоятельного анализа конъюнктуры зарубежного рынка. В ходе семинара участники научатся проводить анализ всех компонентов модели маркетинг-микс 4P, узнают о пяти шагах к созданию конкурентного преимущества товара, научатся составлять алгоритмы построения ценовой политики бренда.

Ведущий мастер-класса – Александр Мякота, генеральный директор ООО «Корпоративный онлайн-университет», директор Ассоциации «Содействие развитию ВЭД», тренер и эксперт портала «Экспортеры России».

В III квартале 2019 года региональный центр поддержки экспорта запланировал провести образовательные мероприятия в Кандалакше, Мончегорске и Никеле.

г.Мурманск, ул. Воровского 5/23. ГДЦ «Меридиан».