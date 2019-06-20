пгт.Печенга

21 июня – 9.00-13.00

Прокуратурой Печенгского района проводится «горячая линия» по вопросам исполнения требований законодательства о противодействии коррупции.

Вопросы по указанной теме можно задать по телефону 8-(815-54) 2-54-80 старшему помощнику прокурора Печенгского района Василенковой Ирине Александровне.

25 июня – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним, можно в рабочие дни по телефону 8(81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе. Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Печенгскому гарнизону.

п.Корзуново

20 июня - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

п.Лиинахамари

20 июня - 10.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

г.Оленегорск

20 июня – 11.00-13.00

В целях повышения эффективности работы по восстановлению нарушенных прав граждан приказом прокурора Мурманской области организована «мобильная приёмная» прокурора области. 20 июня будет осуществлен выезд «мобильной приёмной» в Оленегорск, в ходе которого личный приём граждан проведёт заместитель прокурора области Швецов С.А.

При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения. Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.

Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре Оленегорска в рабочие дни - с 9.00 до 18.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00) по телефону 8 (81552) 5-12-24.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 4. Прокуратура г.Оленегорск.

г.Мурманск

20 июня - 9.00

Врио заместителя губернатора Зоя Санджиева проведет встречу с делегацией Российско-германской внешнеторговой палаты. Участники заседания обсудят инвестиционный потенциал Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

20 июня - 13.00

Встреча участников образовательной программы для предпринимателей «Делай дело». Встреча пройдёт в формате бизнес-обеда. Приглашенный гость – предприниматель Александр Корнилов.

г.Мурманск, просп. Ленина, 19а. Ресторан «Мама на даче».

21 июня – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска по телефону 52-97-94 будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

На звонки и вопросы ответит помощник прокурора округа Капелька Анна Юрьевна.

21 июня – 10.30

Состоится Час памяти «Детство, опаленное войной». Сотрудники библиотеки расскажут маленьким читателям с ограниченными возможностями здоровья реабилитационного отделения Мурманского центра социальной помощи семье и детям об их сверстниках, которым пришлось пережить страшное военное время. Дети познакомятся с путеводителем по памятникам воинской славы родного города Мурманска «Военных лет святая память», с подвигами юных героев, в честь которых названы улицы Заполярья и соберут заветный фронтовой треугольник.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

21 июня - 12.00

Мурманское УФАС России совместно с Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Мурманской области проводит публичные обсуждения за II квартал 2019 года.

Публичные обсуждения посвящены вопросам внедрения и реализации антимонопольного комплаенса в Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Академика Книповича, 17. Гостиница «Полярные Зори», зал «Ротари», 2-й этаж.

22 июня - 10.00

В настоящее время в России реализуется федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

В целях проведения мероприятий по сохранению уникальных водных объектов, расположенных на территории Мурманской области, составлен специальный план, в который вошли предложения администраций муниципальных образований и промышленных предприятий региона.

На сегодняшний день силами неравнодушных северян проведены субботники более чем на 11 водных объектах, в ходе которых очищено свыше 15 км береговой полосы.

22 июня состоится мероприятие по очистке береговой полосы и прибрежной территории озера Ледового - берег от Автопаркового проезда в сторону Кольского проспекта до АЗС ООО «Сёркл Кей».

г.Мурманск, парковка, расположенная на Автопарковом проезде со стороны дороги на обводнённый карьер.

25 июня - 10.00

Центр поддержки экспорта Мурманской области приглашает потенциальных и действующих экспортеров региона на образовательный семинар «Маркетинг как часть экспортного проекта». Цель мероприятия – сформировать понимание необходимости маркетинговых исследований и базовых навыков самостоятельного анализа конъюнктуры зарубежного рынка. В ходе семинара участники научатся проводить анализ всех компонентов модели маркетинг-микс 4P, узнают о пяти шагах к созданию конкурентного преимущества товара, научатся составлять алгоритмы построения ценовой политики бренда.

Ведущий мастер-класса – Александр Мякота, генеральный директор ООО «Корпоративный онлайн-университет», директор Ассоциации «Содействие развитию ВЭД», тренер и эксперт портала «Экспортеры России».

В III квартале 2019 года региональный центр поддержки экспорта запланировал провести образовательные мероприятия в Кандалакше, Мончегорске и Никеле.

г.Мурманск, ул. Воровского 5/23. ГДЦ «Меридиан».