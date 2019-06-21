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Мурманская область. Арктика21.06.19 08:45

Делу - время

пгт.Печенга

21 июня – 9.00-13.00

Прокуратурой Печенгского района проводится «горячая линия» по вопросам исполнения требований законодательства о противодействии коррупции.

Вопросы по указанной теме можно задать по телефону 8-(815-54) 2-54-80 старшему помощнику прокурора Печенгского района Василенковой Ирине Александровне.

25 июня – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним, можно в рабочие дни по телефону 8(81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе. Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Печенгскому гарнизону.

г.Заполярный

21 июня - 16.00

Выездной приём директора Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.

п.Зверосовхоз

21 июня - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Зверосовхоз, ул. Набережная, 11.

пгт.Кильдинстрой

21 июня - 11.45

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

г.Мурманск

21 июня – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска по телефону 52-97-94 будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

На звонки и вопросы ответит помощник прокурора округа Капелька Анна Юрьевна.

21 июня - 10.00

В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» состоится общественный мониторинг хода реализации национального проекта «Культура» и федерального проекта «Культурная среда» на территории Мурманской области.

В ходе мониторинга будет проведена проверка обеспечения «Мурманского колледжа искусств» инструментами, оборудованием и материалами. 

В 2019 году на финансирование обеспечения детских школ и училищ искусств инструментами, оборудованием и материалами в Мурманской области будет направлено: свыше 24 миллионов рублей федеральных средств, свыше 2 миллионов – региональных, более 2,6 миллиона – муниципальных.

Всего в этом году в проекте примут участие 5 таких учреждений: ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств» (г. Мурманск), МБДУО «ДШИ им. А.С. Розанова» (г. Кировск), МАУДО «Детская школа искусств» (Ковдорский район), Учреждение дополнительного образования Школа искусств Ловозерский район (п. Ревда), МБУДО «Детская школа искусств» (Терский район, пгт. Умба).

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств».

21 июня – 10.30

Состоится Час памяти «Детство, опаленное войной». Сотрудники библиотеки расскажут маленьким читателям с ограниченными возможностями здоровья реабилитационного отделения Мурманского центра социальной помощи семье и детям об их сверстниках, которым пришлось пережить страшное военное время. Дети познакомятся с путеводителем по памятникам воинской славы родного города Мурманска «Военных лет святая память», с подвигами юных героев, в честь которых названы улицы Заполярья и соберут заветный фронтовой треугольник.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

21 июня - 12.00

Заместитель губернатора Евгений Никора проведет встречу с Послом Республики Куба в России господином Херардо Пеньяльвером Порталем. Участники встречи обсудят инфраструктурные проекты, реализуемые на территории Мурманской области, проекты в сфере экологии, развитие рыбохозяйственного комплекса, туризма и культуры.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

21 июня - 12.00

Мурманское УФАС России совместно с Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Мурманской области проводит публичные обсуждения за II квартал 2019 года.

Публичные обсуждения посвящены вопросам внедрения и реализации антимонопольного комплаенса в Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Академика Книповича, 17. Гостиница «Полярные Зори», зал «Ротари», 2-й этаж.

21 июня - 14.00

Врио заместителя губернатора Мария Дерунова примет участие в торжественном мероприятии «Молодёжный вечер». На вечере будут подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия», а также региональных конкурсов «Лучший работник сферы молодежной политики Мурманской области», «Награда «Молодёжное признание – 2019». Также будут отмечены лучшие волонтеры региона.

Участие в торжественном мероприятии примут представители молодежных общественных объединений, специалисты сферы государственной молодежной политики муниципальных образований региона, советов по реализации государственной молодёжной политики.

г.Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 2а. Дом культуры «Первомайский».

21 июня - 16.05

Выезд детей в санаторно-оздоровительный лагерь «Лазуревый берег», г. Геленджик. На отдых отправляются 124 ребёнка.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд 293.

22 июня - 10.00

В настоящее время в России реализуется федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

В целях проведения мероприятий по сохранению уникальных водных объектов, расположенных на территории Мурманской области, составлен специальный план, в который вошли предложения администраций муниципальных образований и промышленных предприятий региона.

На сегодняшний день силами неравнодушных северян проведены субботники более чем на 11 водных объектах, в ходе которых очищено свыше 15 км береговой полосы.

22 июня состоится мероприятие по очистке береговой полосы и прибрежной территории озера Ледового - берег от Автопаркового проезда в сторону Кольского проспекта до АЗС ООО «Сёркл Кей».

г.Мурманск, парковка, расположенная на Автопарковом проезде со стороны дороги на обводнённый карьер.

25 июня - 10.00

Центр поддержки экспорта Мурманской области приглашает потенциальных и действующих экспортеров региона на образовательный семинар «Маркетинг как часть экспортного проекта». Цель мероприятия – сформировать понимание необходимости маркетинговых исследований и базовых навыков самостоятельного анализа конъюнктуры зарубежного рынка. В ходе семинара участники научатся проводить анализ всех компонентов модели маркетинг-микс 4P, узнают о пяти шагах к созданию конкурентного преимущества товара, научатся составлять алгоритмы построения ценовой политики бренда.

Ведущий мастер-класса – Александр Мякота, генеральный директор ООО «Корпоративный онлайн-университет», директор Ассоциации «Содействие развитию ВЭД», тренер и эксперт портала «Экспортеры России».

В III квартале 2019 года региональный центр поддержки экспорта запланировал провести образовательные мероприятия в Кандалакше, Мончегорске и Никеле.

г.Мурманск, ул. Воровского 5/23. ГДЦ «Меридиан».

 

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