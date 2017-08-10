Демонстрация учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края в областном краеведческом музее

13 августа в Региональном детско-юношеском центре краеведения Мурманского областного краеведческого музея состоится демонстрация учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края.

В 14.00 пройдёт показ фильма «Природа Мурманской области», в 16.00 – фильма «История Мурманска». Фильм «Природа Мурманской области» знакомит посетителей с краткой характеристикой географического положения, климата, растительного и животного мира Кольского полуострова, а также с природоохраняемыми территориями нашего региона.

Фильм «История Мурманска» посвящен главным этапам развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени: предпосылкам основания города, Первой мировой войне, основанию Романова-на-Мурмане, интервенции, гражданской войне, развитию Мурманска в довоенный период, Великое Отечественной войне 1941-1945 годов, послевоенному восстановлению города, 1950-1980-е годам, кризису 1990-х годов, 2000 годам.

Учебные программы разработаны на основе фотографий, документов, хроники и видеоматериалов из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

После окончания просмотра взрослые и юные посетители музея смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении на планшетах.