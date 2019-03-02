«День Арктики» превратился в оду Арктике

В пятый раз Мурманская область приняла участие в on-line конференции «День Арктики», организованной Президентской библиотекой. Мероприятия прошли на площадке Регионального центра в областной научной библиотеке.

«День Арктики» - это традиционное мероприятие, в рамках которого участники из северных регионов России обсуждают вопросы исследования, освоения и развития Арктической зоны России.

В этот раз на конференции прозвучали доклады о гидрографических исследованиях в Арктике, инновационных технологиях судостроения, строительстве новых атомных ледоколов, развитии туризма в Арктической зоне и исторических исследованиях Арктики конца XIX – начала XX века.

Почётными гостями мероприятия в Мурманске стали писатель, историк атомного ледокольного флота, специалист Арктического выставочного центра «Атомный ледокол «Ленин» Владимир Блинов и заместитель председателя Мурманского отделения Русского географического общества Сергей Гончаров. Владимир Блинов рассказал об истории освоения Арктики и перспективах использования атомных ледоколов нового поколения. Сергей Гончаров представил доклад о развитии туризма в Арктической зоне.

Участниками конференции на площадке в Мурманской областной научной библиотеке стали студенты Государственного технического университета, Академии экономики и управления и Колледжа экономики и информационных технологий.

В рамках «Дня Арктики» состоялась межрегиональная интерактивная онлайн-викторина «Арктика объединяет!», призванная сформировать у молодёжи интерес к северным регионам. Викторина была организована Региональным центром Президентской библиотеки Республики Коми. В состязании приняли участие команды из Санкт-Петербурга, Калининграда, Мурманска, Челябинска, Сыктывкара, Эжвы, Инты и Усть-Кулома.

В течение получаса студенты и школьники ответили на 14 вопросов викторины.

Мурманскую область представляла сборная команда студентов Арктического государственного университета и Колледжа экономики и информационных технологий «Мурманские котики». Молодые люди достойно представили регион, ответив правильно на 13 из 14 вопросов.

Во время игры ребята узнали много нового об Арктической зоне и истории её освоения.