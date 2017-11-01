День автомобилиста любители авто отметили соревнованиями

29 октября ДОСААФ России Североморска совместно с автосообществом «ЗЕЛЛО-Североморск дпс» и отделом ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и 253 ВАИ (территориальная) организовали и провели соревнования, посвященные Дню автомобилиста. В них приняли участие 18 североморцев.

После приветствия и напутственных слов восемнадцать участников конкурса приступили к первому этапу состязаний - экзамену на лучшее знание Правил дорожного движения. На 20 вопросов экзаменационного билета им предстояло ответить за 10 минут, при этом за каждую ошибку и превышение лимита времени начислялись штрафные баллы.

Практическая часть включала прохождение пяти этапов автотрассы на лучшее время: гараж, горка, змейка задним ходом, боковая парковка, полицейский разворот и «стоп». Заезды проводились на личных автомобилях. Самыми сложными элементами фигурного вождения стали заезд в гараж и змейка задним ходом. Далеко не все участники смогли выполнить эти фигуры, не задев ограничительных стоек. «Как я успел понять за все годы участия в этих соревнованиях, самое главное это спокойствие. И каждый раз, садясь за компьютер, чтобы решать ПДД, или за руль, сердце начинает колотиться, хотя внешне стараюсь держаться», - поделился своими впечатлениями один из постоянных участников соревнований.

Пока конкурсанты, по итогам жеребьёвки, показывали свое мастерство на автоплощадке, другие участники, ожидая своей очереди, устроили состязания по игре в настольный хоккей.

После подсчёта всех баллов жюри подвело итоги. Победителями стали: 1 место - Букас Игорь; 2 место - Белухин Александр; 3 место - Олефиренко Андрей.

В номинации «Лучшее фигурное вождение» стала Евгения Лыжнева; в номинации «Лучший знаток ПДД» - Наталья Некрасова. Им удалось выполнить задания без ошибок или с небольшим их количеством и за минимальный возможный промежуток времени.

Победителям вручили дипломы, медали и ценные подарки.

Во время проведения соревнований все участники конкурса присоединились к акции «Засветись» и сделали общую фотографию с хештегом #ЗАСВЕТИСЬ.