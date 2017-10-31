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Мурманская область. Арктика31.10.17 13:51

День библиотек Печенгского района прошёл в Мурманской областной научной библиотеке

В 2017 году по инициативе комитета по культуре и искусству Мурманской области и областной универсальной научной библиотеки дан старт реализации проекта под названием «Дни муниципальных библиотек региона в областной научной библиотеке». Проект посвящен 80-летию Мурманской области и направлен на раскрытие культурного потенциала городов и районов Кольского Заполярья, продвижение творчества местных литераторов и творческих коллективов, на обмен передовыми инновационными практиками библиотечной работы.

Очередная встреча в рамках проекта была посвящена библиотекам Печенского района. Мурманчане и гости города познакомились с выставками декоративно-прикладного творчества печенгских мастеров, сувенирной продукцией и изданиями специалистов Печенгского межбиблиотечного объединения, а также книжной выставкой «Петсамо – край сосновой реки» областной научной библиотеки.

Встречу открыл видеоролик «За чудесами на край света» заведующей сельской библиотекой пос. Корзуново Ирины Богдановой, раскрывающий природные и исторические достопримечательности Печенгского района.

С приветственным словом к собравшимся обратились заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая, управляющий делами администрации Печенгского района Инесса Фоменко и директор Мурманской областной научной библиотеки Светлана Баскакова.

Культурное многообразие района участникам встречи представила Светлана Алексина, заведующая отделом краеведческой и редкой литературы центральной библиотеки Печенгского района. С цифровым ресурсом «69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера» собравшихся познакомила Татьяна Леонтьева, заведующая отделом электронной библиотеки областной научной библиотеки.

Об основных направлениях работы, информационных ресурсах и мероприятиях библиотечного объединения Печенги рассказала директор Ирина Яковенко. О приграничном сотрудничестве с Норвегией и Финляндией участники встречи узнали из выступления Татьяны Петровой, заведующей отделом обслуживания центральной библиотеки, а краеведческую работу библиотек представила Светлана Садкова, специалист библиотеки-филиала № 3 г.Заполярного.

В рамках Дня библиотек Печенгского района прошла творческая встреча под названием «Мы друзья, поэзия, с тобой». Перед мурманчанами выступили участники литературного объединения «Воарье Ланнь» («Северный городок») из Заполярного. В его состав входят не только самодеятельные поэты и прозаики, но и художники и фотохудожники, музыкальные авторы и исполнители, скульпторы, резчики по дереву. Представители «Воарье Ланнь» рассказали о своем творческом союзе, прочитали свои стихи.

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