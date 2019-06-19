День донора провели на борту БПК «Североморск»

На большом противолодочном корабле Северного флота «Североморск» состоялась акция, посвящённая Дню донора. В рамках её проведения, мобильной бригадой станции переливания крови Военно-морского клинического госпиталя был организован забор крови у военнослужащих, добровольно решивших стать донорами.

Пункт забора крови был развёрнут в малой кают-компании БПК «Североморск. В течение дня кровь сдали более 50 человек из состава экипажа. Первым пример добровольного донорства подал начальник медицинской службы корабля капитан медслужбы Александр Лабушкин.

Перед процедурой сдачи каждый доброволец прошел экспресс-анализы на определение группы крови и резус-фактора, измерение давления, визуальный осмотр и опрос.

Как сообщает пресс-служба СФ, забор крови традиционно производился из локтевой вены. Объём забранной крови составлял 450 мл. Процесс её сдачи каждым военнослужащим занимал 10-15 минут. Перед сдачей крови каждый военный моряк получал порцию сладкого чая, который улучшает кровоотдачу.

За добровольную сдачу крови каждый военнослужащий получил дополнительный день отдыха.