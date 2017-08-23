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Мурманская область. Арктика23.08.17 17:32

День физкультурника - праздник всех, кто любит спорт вне зависимости от возраста

Воспитанники отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Кандалакшского комплексного центра социального обслуживания населения приняли участие в городском спортивном праздничном мероприятии «Мы дружим с физкультурой». Участникам предлагалось проявить свою сообразительность и смекалку в шахматах и шашках, собрать палатку на площадке «Юный турист», не заблудиться в лабиринте. Отважные любители адреналина попробовали свои силы и зарядились энергией в скалолазании. Любой желающий независимо от возраста мог попробовать трассу разной сложности на искусственном скалодроме во Дворце спорта ФСК «Атлет». Ребята приняли участие в большинстве состязаний.

Кроме этого, был организован конкурс детского рисунка «Рисуем физкультуру», в котором 2 место заняла Валерия Литвиненко.

Воспитанники социального приюта «Берегиня» приняли участие в «Зарядке со стражем порядка», которую проводила оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области Алина Васенёва. Алина неоднократно бывала в гостях у воспитанников, и дети всегда рады общению с ней, ведь она не просто сотрудница УМВД, но и титулованная спортсменка, неоднократный победитель спортивных турниров, активный организатор различных общественных и спортивных акций.

Сначала Алина провела с детьми ободряющую зарядку, а затем веселую командную эстафету с заданиями на ловкость, быстроту и выносливость. Наградой для всех детей помимо веселого настроения стали сладкие подарки.

Воспитанники Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей посетили первенство Мурманской области по парусному спорту.

Мальчишки и девчонки побывали на открытии соревнований в Яхт-клубе, посетили эллинг, в котором хранится водный инвентарь, прослушали мини - лекцию о парусном спорте и его видах, и, конечно же, понаблюдали за заплывами парусных лодок. Яхты, идущие по озеру под белыми парусами, не оставили равнодушным никого. Дети внимательно следили за своими фаворитами и активно их поддерживали.

Посещение  спортивных соревнований различного уровня стало для воспитанников дома-интерната традиционным и желанным. Эта экскурсия  надолго запомнится ребятам яркими незабываемыми впечатлениями.

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Лада
23.08.17 13:37
Тем временем господин Толстых обосновался в столице нашей необъятной родины и разводит уже москвичей и гостей столицы через этот сайт http://inform-rielt.ru/ эту группу https://vk.com/club147665932 ну
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RostiK
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