День физкультурника мурманчане отметят на стадионе

12 августа на Центральном стадионе профсоюзов Мурманска состоится спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. В программе: соревнования, эстафеты, показательные выступления: 8.30 - соревнования по дворовому футболу; 11.00 - парад участников соревнований и ветеранов спорта; 11.20 - общая разминка; 11.30 - начало спортивных соревнований.

На празднике будут работать следующие станции: дворовой футбол; весёлые старты для дошкольников; полоса препятствий для коллективов физкультуры; эстафета для школьников из оздоровительных лагерей; соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья; соревнования на беговелах; показательные выступления по гиревому спорту, настольному теннису и уличному баскетболу.

По завершению мероприятия мурманчан ждут пенная дискотека, красочный флеш-моб и награждение участников соревнований.