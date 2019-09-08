Мурманская область. Арктика08.09.19 07:00
День голосования единый, а выбор у каждого свой
8 сентября в Мурманской области проходит единый день голосования. В этот день в регионе состоятся выборы губернатора Мурманской области, в которых принимают участие 6 кандидатов от различных партий.
Также в единый день голосования состоятся выборы депутатов Советов депутатов в 14 муниципальных образованиях, ещё в одном муниципальном образовании пройдут повторные выборы.
Всего будет замещено 187 депутатских мандатов. Среди кандидатов - молодые и активные жители нашей области, многие выдвигаются впервые. Всего в Мурманской области в единый день голосования откроются более 400 избирательных участков, на них будут работать наблюдатели от различных партий, Общественной палаты Мурманской области, кандидатов.
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