День информации «Права потребителей»

Накануне Всемирного дня защиты прав потребителей, который отмечается ежегодно 15 марта, Мурманская областная научная библиотек приглашает горожан стать участниками тематического Дня информации. 14 марта в библиотеке состоится день информации, посвященный правам потребителей.

Посетители библиотеки узнают об основных правах, закрепленных в законе «О защите прав потребителей», о возникающих отношениях между потребителями и продавцами, о том, как потребителю отстоять свои права.

В рамках Дня информации состоится деловая игра, в которой смоделированы конкретные ситуации. Участникам игры предстоит найти способы решения спорных вопросов, возникающих в ходе нарушения потребительских прав. Данный тренинг позволит уменьшить число конфликтов, возникающих на начальной стадии возврата товара или при обращении покупателя с претензией.

Специалисты библиотеки проведут индивидуальные консультации по работе со справочно-правовыми базами.