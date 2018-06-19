День молодёжи – на все вкусы

24 июня на центральной площади Мурманска Пять Углов состоится народное гулянье, посвященное Дню молодёжи. С 11 часов на улице Ленинградской от пересечения с улицей Профсоюзов до улицы Воровского будут работать различные спортивные и развлекательные площадки:

с 11.00 до 17.00 – стритбол;

с 11.00 до 17.00 – летний кубок по уличному хоккею;

с 14.00 до 18.00 – бампербол;

с 14.00 до 18.00 – военно-тактическая игра «Лазертаг»;

с 14.00 до 18.00 – в сквере на улице Ленинградской состоится фестиваль уличной культуры «Двигатель»;

в 14.00 – эстафеты с футбольным мячом, гигантский футбол;

в 14.30 – эстафета «Беличьи колёса»;

в 15.00 – эстафета «Матрёшки»;

в 15.30 – эстафета «Неси её на руках»;

с 17.20 до 18.00 – традиционный конкурс «Забег на шпильках».

В 14.00 на главной сцене начнётся праздничный концерт с участием популярных молодёжных коллективов города Мурманска. Также собравшимся будет продемонстрировано захватывающее бармен-шоу от чемпиона России по флейрингу Андрея Королёва. Кроме того, гости праздника смогут принять участие в мегаквесте «Молодёжный портал».

Праздник завершится ярким фестивалем красок «Холи».