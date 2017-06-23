День молодёжи Мурманск встретит прохладой и моросящими дождями

Как сообщает Мурманское УГМС, 24 июня Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, температура воздуха днём +6+11°. Ночью 25 июня существенных осадков не ожидается, температура воздуха от 0 до +5°.

Днём 25 июня наш регион будет находиться под влиянием северо-восточной части циклона, смещающегося с Норвежского моря на Ботнический залив: начиная с южных районов области, ожидается прохождение атмосферного фронта, дождь, преобладающая температура воздуха +8+14°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5º, днём +5+10°, на юго-западе области до +13°.