День молодёжи отметили в центре Мурманска

Праздничные мероприятия Дня молодёжи развернулись в самом сердце заполярной столицы на различных тематических и интерактивных площадках. В сквере на улице Ленинградской состоялся зажигательный фестиваль уличной культуры «Двигатель», а также развлекательные эстафеты и уже ставший традиционным конкурс «Забег на шпильках».

– День молодёжи – по-настоящему семейный праздник. Достаточно прийти в центр города, чтобы увидеть, насколько в Мурманске разносторонняя и талантливая молодёжь, а значит, у города-героя перспективное будущее, – отметил директор муниципального автономного учреждения молодёжной политики «Дом молодёжи» Леонид Мостовой.

Самые активные и спортивные горожане приняли участие в турнире по стритболу и Летнем кубке по уличному хоккею.

– Мурманские власти уделяют большое внимание развитию городского спорта и пропаганде здорового образа жизни: модернизируются спортивные площадки, совершенствуется материально-техническая база спортивных и образовательных учреждений, – рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. – А главное, что молодые люди сами проявляют инициативу в организации различных турниров и соревнований.

Праздник продолжился на площади Пять Углов. На главной городской сцене выступили самые популярные молодёжные коллективы Мурманска. Кроме того, гости праздника смогли принять участие в мегаквесте «Молодёжный портал».

Народное гулянье завершилось ярким фестивалем красок «Холи».