День молодёжи с армейским лицом

В воскресенье в Североморске состоялось празднование Дня молодёжи. На стадионе Центра морской и физической подготовки в честь праздника был организован комплекс спортивных мероприятий: общегородская утренняя зарядка, соревнования по пляжному волейболу, стрит-болу и кроссфиту.

Во второй половине дня в рамках празднования Дня молодёжи России на парковке возле городского парка состоялась выставка тюнинговых автомобилей и мотоциклов. В парке развернулись тематические интерактивные площадки: спортивный меч, лучный тир, средневековые ремесла и игры, выставка оружия и военной экипировки, а также палатки с аквагримом, сладкой ватой и воздушными шарами. На танцплощадке городского парка прошел рок-концерт, в котором приняли участие группы «Частица N» и «Аменция» из Оленегорска.

В завершение праздничного дня на центральной аллеи городского парка прошёл open-air. Зажигательная вечеринка под открытым небом никого не оставила равнодушным.