День молодого избирателя прошёл в школе

25 февраля председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, председатель Молодеёной избирательной комиссии флотской столицы Нина Леонтьева и член этой комиссии Юлия Богданова провели в средней школе № 12 занятие в рамках Дня молодого избирателя.

Пять лет тому назад председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова предложила создать при Территориальных избирательных комиссиях Молодёжные избирательные комиссии. Такая комиссия создана и в Североморске. Её члены оказывают активную помощь в работе Североморской ТИК.

Нина Леонтьева рассказала не только о работе молодёжной избирательной комиссии, но и об избирательном праве России, о том, как проходят выборы Президента России, депутатов Государственной, областной Думы и Совета депутатов. Нина Леонтьева построила выступление в виде диалога, вовлекая в беседу учащихся.

Евгений Алексеев не только дополнил выступление Нины Леонтьевой по вопросам избирательного права, но и рассказал о работе представительной и исполнительной власти флотской столицы, ответил на вопросы школьников.