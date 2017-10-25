«День на производстве» для кванторианцев

18 октября 2017 года в рамках областного образовательного проекта «Полигон-PRO»: день на производстве» обучающиеся детского технопарка «Кванториум» Мурманска вместе с педагогами Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» посетили учебный подземный полигон Кировского рудника АО «Апатит» (г. Кировск Мурманской области).

Прежде чем попасть на предприятие, кванторианцы познакомились с правилами поведения на производстве и облачились специальное снаряжение. Путешествие ребят под землю началось с высоты +460 м горы Юкспорр. Будущие инженеры увидели в работе подземную карьерную технику, познакомились с историей предприятия АО «Апатит».

Продолжением экскурсии стало посещение музейно-выставочного центра АО «Апатит», где опытные экскурсоводы подробно рассказали ребятам о добыче апатит-нефелиновых руд и показали, какие минералы добывают на Кольском полуострове.