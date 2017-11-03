День народного единства некоторые жители столицы Заполярья встречают без воды!

В Мурманске в ХХI веке жители улиц Серафимовича, Фурманова, Чапаева и Шолохова для бытовых нужд до сих пор пользуются питьевой водой из уличной колонки. Но несколько дней назад и она перестала работать.

«Где мне взять воду, чтобы запить таблетку и умыться?!», - спрашивает у журналистов «Арктик-ТВ» мурманчанка, проживающая в одном из ближайших домов около неработающей колонки. Северянка, инвалид 2-й группы, с безнадёгой смотрит на пустой бидон, в котором раньше возила воду в дом…

Люди говорят, что в горводоканале на их запрос об отсутствии воды, получают один ответ: «Колонку отключили, так как за воду никто не плати!»

В этом ли причина отключения, а она является противоправной, будет разбираться редакция «Арктик-ТВ». Мы попытаемся подсказать, что делать жильцам, для которых эта колонка была единственным источником из благ цивилизации.