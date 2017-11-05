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Мурманская область. Арктика05.11.17 19:56

День народного единства трансформировался в акцию «Ночь искусств»

Музеи Мурманской области 4 ноября присоединились к культурно-просветительской акции «Ночь искусств». Напомним, акция проводится в российских музеях с 2013 года по инициативе Министерства культуры Российской Федерации. В 2017 году акция приурочена ко Дню народного единства и 100-летию Октябрьской революции.

В Мурманском областном краеведческом музее 2400 гостей познакомились с деятельностью различных творческих и культурных организаций региона, поучаствовали в проводимых ими мероприятиях. Свои таланты и умения гостям представили 290 участников акции. На торжественной церемонии открытия выступил заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы. Любители истории посетили выставку «Революционный держите шаг», тематические лекции и презентацию фильма о рыболовецком колхозе «Всходы коммунизма». В рамках мероприятия состоялись встречи с членами клубов военно-исторической реконструкции «Мидгард», «Снежный волк» и «Титовский гарнизон». В течение вечера прошли интеллектуальные игры, мастер-классы и музыкальные выступления клуба авторской песни «Пять углов», групп «Иннсмут» и «GlamMusic». Особым подарком для гостей музея стали огненное шоу «Иероглиф» и спектакль Мурманского областного театра кукол. Вечер завершило яркое развлекательное представление студии народного европейского танца «Пустошь».

«Ночь искусств» прошла также на трех площадках Мурманского областного художественного музея. На основной площадке на ул. Коминтерна, 13 посетители увидели отрывок из спектакля «Оптимистическая трагедия» по мотивам пьесы В. Вишневского в исполнении актёров театра Северного флота, посетили экскурсии по выставкам, прослушали музыкальные композиции и поучаствовали в творческих конкурсах и мастер-классах. Завершило вечер выступление дуэта «Шиш да Малина orchestra» с программой «Пролетарочка». В отделе народного искусства и ремёсел акция началась мероприятием «Вместе дружная семья» с участием национально-культурных объединений и музыкально-поэтической композицией «Нам без поэзии и музыки тоска» участников театра-студии «Катарсис» Дома детского творчества им. А. Торцева. Северяне приняли участие в мастер-классах по узелковому батику, изготовлению традиционной крестьянской куклы, а также поработали с глиной на гончарном круге. Мастерицы из клуба «Кружевница» показали, как плести кружево на коклюшках. В Культурно-выставочном центре Русского музея торжественно открылась выставка живописи художницы Ирины Музыриной из Санкт-Петербурга и состоялась лекция директора Мурманского областного художественного музея Ольги Евтюковой «После штурма». Участники акции посмотрели документальный фильм «Конец смутного времени», приняли участие в мастер-классе «Ты стал участником арт-революции?», послушали документальные записи голосов участников революционных событий. Сотрудники музея провели для гостей экскурсии по выставкам и викторины. В общей сложности мероприятия с участием 130 организаторов и мастеров посетили 3600 гостей.

Также в День народного единства к акции «Ночь искусств» присоединились музеи Кандалакши, Полярного, Мончегорска и Кировска.

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