День народного единства в Мурманской области отметят народными гуляниями, праздничными концертами и акциями, спортивными мероприятиями

По уже сложившейся традиции ко Дню народного единства муниципалитеты Мурманской области подготовили разнообразные праздничные программы.

Массовые народные гулянья запланированы во всех муниципальных образованиях региона. Так, в Мончегорске 4 ноября на сцене городского центра культуры будет проходить Х фестиваль национальных культур «Мелодии дружбы» и выставка-ярмарка «Творчество без границ». Городской фестиваль творчества «Мы вместе – Россия. Дети» состоится 4 ноября в Кировске. В День народного единства на площадях Кандалакши будет звучать радиогазета «Мы едины!», а в кинотеатре «Нива» состоится показ фильмов киномарафона «Северный характер». Народное гуляние с детской игровой программой и праздничный концерт «Россия – мой берег» пройдут в Полярных Зорях и Африканде. В Мурманске кульминацией праздника станут торжества на центральной площади города Пять Углов.

Центры социального обслуживания Мурманской области включили в ноябрьский план своей работы уроки патриотизма и литературно-тематические беседы, праздничные концерты, спортивно-оздоровительные мероприятия и семинары-практикумы «Кухни народов мира».

Кроме праздничных мероприятий и концертов, в программе этих дней – деловые встречи и акции. Так, центр занятости населения Мурманска организует 2 ноября мини-ярмарку вакансий силовых ведомств «Народ и Армия едины», приуроченную к Дню народного единства. К участию в ней приглашены кадровые службы Пограничного управления ФСБ по Республике Карелия, Северного флота, Управления Федеральной службы судебных приставов. А в Апатитах праздничный концерт 4 ноября, посвященный Дню народного единства, станет частью торжественных проводов призывников в армию.

Ко Дню народного единства приурочены фестивали профессий и профориентационные акции в Снежногорске и Александровске. А в мурманском центре «Лапландия» будет проходить областной лагерь-тренинг для активов детских и молодежных общественных объединений «Поколение Next». Молодежную встречу «Диалог культур – единый мир» подготовил и центр занятости населения Оленегорска.

Музеи Мурманской области присоединяются ко всероссийской акции «Ночь искусств», посвященной Дню народного единства.

На торжественной церемонии открытия акции в краеведческом музее выступит ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы. Любители истории смогут посетить выставку «Революционный держите шаг», тематические лекции и презентацию фильма о рыболовецком колхозе «Всходы коммунизма» телекомпании ТВ-21. Состоятся встречи с членами клубов военно-исторической реконструкции «Мидгард», «Снежный волк» и «Титовский гарнизон». В течение вечера будут проходить интеллектуальные игры, мастер-классы и музыкальные выступления клуба авторской песни «Пять углов», групп «Иннсмут» и «GlamMusic». Особым подарком для гостей музея станет огненное шоу «Иероглиф» и спектакль Мурманского областного театра кукол. Вечер завершит яркое развлекательное представление студии народного европейского танца «Пустошь».

В областном художественном музее на церемонии открытия акции посетители увидят отрывок из спектакля «Оптимистическая трагедия» по мотивам пьесы В. Вишневского в исполнении актёров театра Северного флота, побывают с экскурсиями на выставках, примут участие в творческих конкурсах и мастер-классах, услышат с программу «Пролетарочка» дуэта «Шиш да Малина orchestra». В отделе народного искусства и ремёсел акция начнётся мероприятием «Вместе дружная семья» с участием национально-культурных объединений. В Культурно-выставочном центре Русского музея в рамках акции откроется выставка живописи художницы Ирины Музыриной из Санкт-Петербурга и состоится лекция директора областного художественного музея Ольги Евтюковой «После штурма». Участники акции посмотрят документальный фильм «Конец смутного времени», примут участие в мастер-классе «Ты стал участником арт-революции?», послушают документальные записи голосов участников революционных событий.

Сотрудников областных музеев поддержали их коллеги из муниципалитетов. Акция «Ночь искусств» пройдет также в музеях Кандалакши и Полярного, Мончегорска и Кировска.

В праздничные дни, 3 и 4 ноября, в Мурманске будут проходить III Арктические студенческие игры – студенты средних и высших учебных заведений Мурманской области будут соревноваться в легкоатлетическом манеже и плавательном бассейне в сдаче норм ГТО.