РАМКИ ЗАКОНА: Абсурдное дело, или Верх цинизма следственного органаОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Норвежцам тоже есть чему у нас поучиться – Юрий Киташин
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.11.17 14:18

День народного единства в Мурманской области отметят народными гуляниями, праздничными концертами и акциями, спортивными мероприятиями

По уже сложившейся традиции ко Дню народного единства муниципалитеты Мурманской области подготовили разнообразные праздничные программы.

Массовые народные гулянья запланированы во всех муниципальных образованиях региона. Так, в Мончегорске 4 ноября на сцене городского центра культуры будет проходить Х фестиваль национальных культур «Мелодии дружбы» и выставка-ярмарка «Творчество без границ». Городской фестиваль творчества «Мы вместе – Россия. Дети» состоится 4 ноября в Кировске. В День народного единства на площадях Кандалакши будет звучать радиогазета «Мы едины!», а в кинотеатре «Нива» состоится показ фильмов киномарафона «Северный характер». Народное гуляние с детской игровой программой и праздничный концерт «Россия – мой берег» пройдут в Полярных Зорях и Африканде. В Мурманске кульминацией праздника станут торжества на центральной площади города Пять Углов.

Центры социального обслуживания Мурманской области включили в ноябрьский план своей работы уроки патриотизма и литературно-тематические беседы, праздничные концерты, спортивно-оздоровительные мероприятия и семинары-практикумы «Кухни народов мира».

Кроме праздничных мероприятий и концертов, в программе этих дней – деловые встречи и акции. Так, центр занятости населения Мурманска организует 2 ноября мини-ярмарку вакансий силовых ведомств «Народ и Армия едины», приуроченную к Дню народного единства. К участию в ней приглашены кадровые службы Пограничного управления ФСБ по Республике Карелия, Северного флота, Управления Федеральной службы судебных приставов. А в Апатитах праздничный концерт 4 ноября, посвященный Дню народного единства, станет частью торжественных проводов призывников в армию.

Ко Дню народного единства приурочены фестивали профессий и профориентационные акции в Снежногорске и Александровске. А в мурманском центре «Лапландия» будет проходить областной лагерь-тренинг для активов детских и молодежных общественных объединений «Поколение Next». Молодежную встречу «Диалог культур – единый мир» подготовил и центр занятости населения Оленегорска.

Музеи Мурманской области присоединяются ко всероссийской акции «Ночь искусств», посвященной Дню народного единства.

На торжественной церемонии открытия акции в краеведческом музее выступит ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы. Любители истории смогут посетить выставку «Революционный держите шаг», тематические лекции и презентацию фильма о рыболовецком колхозе «Всходы коммунизма» телекомпании ТВ-21. Состоятся встречи с членами клубов военно-исторической реконструкции «Мидгард», «Снежный волк» и «Титовский гарнизон». В течение вечера будут проходить интеллектуальные игры, мастер-классы и музыкальные выступления клуба авторской песни «Пять углов», групп «Иннсмут» и «GlamMusic». Особым подарком для гостей музея станет огненное шоу «Иероглиф» и спектакль Мурманского областного театра кукол. Вечер завершит яркое развлекательное представление студии народного европейского танца «Пустошь».

В областном художественном музее на церемонии открытия акции посетители увидят отрывок из спектакля «Оптимистическая трагедия» по мотивам пьесы В. Вишневского в исполнении актёров театра Северного флота, побывают с экскурсиями на выставках, примут участие в творческих конкурсах и мастер-классах, услышат с программу «Пролетарочка» дуэта «Шиш да Малина orchestra». В отделе народного искусства и ремёсел акция начнётся мероприятием «Вместе дружная семья» с участием национально-культурных объединений. В Культурно-выставочном центре Русского музея в рамках акции откроется выставка живописи художницы Ирины Музыриной из Санкт-Петербурга и состоится лекция директора областного художественного музея Ольги Евтюковой «После штурма». Участники акции посмотрят документальный фильм «Конец смутного времени», примут участие в мастер-классе «Ты стал участником арт-революции?», послушают документальные записи голосов участников революционных событий.

Сотрудников областных музеев поддержали их коллеги из муниципалитетов. Акция «Ночь искусств» пройдет также в музеях Кандалакши и Полярного, Мончегорска и Кировска.

В праздничные дни, 3 и 4 ноября, в Мурманске будут проходить III Арктические студенческие игры – студенты средних и высших учебных заведений Мурманской области будут соревноваться в легкоатлетическом манеже и плавательном бассейне в сдаче норм ГТО.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРоссийские компании на 10% реже приглашают молодых специалистов на работу, чем в прошлом году
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовал: 221 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Жека
27.10.17 21:43
А этот передел организовал замглавы администрации - обязал работников муниципального учреждения агитировать за его вновь созданную УК, организовал травлю в местной прессе и банкротство ООО "Наш дом".
Комментарий к новости:«Шулеры» очно-заочной смены управляющей компании прибыли в Оленегорск?
анна
27.10.17 20:40
Живу в Питере, дом новый, счетчики. Платим по факту потребления из расчета стоимости гикакалории на метр площади, ничего лишнего не доплачиваем и оборудование не допускает перетопа. И только отопитель
Комментарий к новости:Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска
Людмила
27.10.17 01:22
Что ожидает мою дочь в ближайшее будущее, звать Екатерина , 04 апреля 1987 года рождения, родилась в 00час 30мин. Была замужем, воспитывает сына одна. Cпасибо!!!
Комментарий к новости:ЗНАКИ: На вопросы северян отвечает астролог Сергей Згазинский
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире16:10«Среда обитания». Документальный цикл (12+)17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 4 копейки, евро – почти на 8 копеек-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение в Первомайском округе Мурманска восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 ноября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыЕсть ли в России компетентная лоцманская власть?
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика