День не задался: труп на пожаре и утопленник на Семёновском озере

Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», 10 августа около 3 часов ночи на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в бытовом помещении в доме № 14 на улице Траловой. В результате пожара бытовое помещение выгорело по всей площади. На месте ЧП работали два пожарно-спасательных подразделения - 8 человек личного состава, 2 единицы техники.

После локализации огня спасателями был обнаружен труп мужчины. По предварительной информации ФКУ, это мурманчанин, 1970 года рождения.

Причины пожара устанавливаются, проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причина возгорания.

А уже в 8.30 на Семёновском озере Мурманска «моржи» обнаружили тело утопленника.

На место происшествия выехали сотрудники силовых органов.

По предварительной информации спасателей, утонул мужчина 1985 года рождения, который числился в розыске с 31 июля. Вероятно, он утонул 30 июля, так как других пропавших без вести на воде у спасателей не числится.