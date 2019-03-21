День оленевода в с.Ловозеро растянется на два выходных дня

В целях сохранения и развития культуры коренного народа Кольского Севера – саамов, популяризации зимних национальных видов спорта, привлечения людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также поддержания творческой инициативы населения, 30 марта 1934 года состоялся первый Праздник Севера, в рамках которого первоначально проводились соревнования только среди лыжников.

Три года спустя, в 1937 году, в список проводимых на празднике соревнований были включены гонки на оленьих упряжках.

Традиция проведения Праздника Севера не была прервана даже Великой Отечественной войной, когда многие оленеводы, призванные в оленно-транспортные батальоны, направлялись для прохождения службы в 14-ую армию Карельского фронта. Кроме того, в годы войны к гонкам на оленьих упряжках были добавлены соревнования по перевозке грузов на оленях ( 600 килограмм на 5 километров ), а в 1945 году – буксировка лыжника оленями.

Традиционно в календарь этого большого спортивного события вписан яркий традиционный праздник тундрового населения - День оленевода, который проводится в культурной столице коренного малочисленного народа Севера Мурманской области – саамов.

Каждый год в конце марта в село Ловозеро съезжаются сотни гостей со всего Заполярья и других регионов России, чтобы познакомиться с традициями и культурой саамского народа.

День оленевода представляет собой праздник с соревнованиями в национальных видах спорта народов Севера. Каждый может попробовать свои силы на лыжной трассе, почувствовать себя оленеводом или ловким охотником, накидывая аркан на хорей или стреляя из арбалета, посоревноваться в силе и сноровке, вступив в бой с соперником по национальной борьбе.

Главным событием праздника являются гонки на оленьих упряжках среди профессиональных оленеводов, которые передают свои секреты из поколения в поколение. Мужчины, женщины и юноши и девушки соревнуются отдельно. Своих оленей участники тщательно украшают, заранее тренируют их.

Традиционно организаторы мероприятия готовят обширную двухдневную программу праздника, которая в этом году включает: 23 марта (суббота) - 10.00 - турнир по мини-футболу на снегу на стадионе; 12.00 - торжественное открытие Праздника Севера. Концертная программа праздника, открытие игрового городка для детей, выставка-ярмарка «Город мастеров» на стадионе. В 12.30 на стадионе состоится товарищеская встреча по хоккею с шайбой. В это же время начинаются мероприятия в рамках спортивной программы Праздника Севера: соревнования по национальным видам спорта (стрельба из арбалета, метание аркана, национальная борьба); соревнования по лыжным гонкам; гонки оленьих упряжек на дистанции 3200 м (мужчины), 1600 (женщины), 1600 м (юноши - упряжка); 1600 м (девушки - упряжка).

В 15.30 на концертной площадке стадиона будет проводиться торжественная церемония награждения победителей и призеров в соревнованиях по лыжным гонкам, национальным видам спорта (за исключением гонок на оленьих упряжках), мини-футбола на снегу и товарищеской встрече по хоккею с шайбой.

24 марта (воскресенье) в 10.00 стартуют гонки на оленьих упряжках на дистанции: 1600 м (мужчины), 1600 м (юноши- керёжа), 1600 м (мужчины – буксировка на лыжах за оленем). В 11.00 на стадионе состоятся показательные выступление мотоклуба «Скиф».

В 15.00 на стадионе пройдёт церемония награждение победителей и призеров соревнований в гонках на оленьих упряжках и закрытие Праздника Севера.