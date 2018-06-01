2 июня в Мурманском областном краеведческом музее состоится День открытых дверей «Музей – территория хорошего настроения!», приуроченный к Международному дню защиты детей.

Мурманский областной краеведческий музей приглашает посетить стационарные экспозиции и узнать о природных богатствах Кольского полуострова в экспозициях, а также узнать об истории края.

В праздничный день детей ожидают веселые конкурсы, подвижные игры и сладкие призы!

Программа мероприятий:

12.00 – детский рисунок на асфальте «Город детства» и кормление птиц.

13.00 – мастер-класс по изготовлению праздничной открытки.

13.30 – музейные побродилки по экспозиции «Природа Мурманской области».

14.30 – просмотр мультфильмов.

15.00 – мастер-класс «Заполярное солнце» по созданию живописной композиции в технике сухой пастели «Заполярное солнце» в рамках открытия выставки детских работ по итогам совместного российско-норвежского проекта по изобразительному искусству «PeacePainting». Мастер-класс проводит – Пучкова Екатерина Руслановна, преподаватель Детской художественной школы г. Мурманска. Количество участников – 8 человек. Время проведения – 40 минут. Участие по предварительной записи по телефону 42-25-89.

В День открытых дверей вход на постоянные и временные выставки музея бесплатный для всех категорий посетителей. Время работы музея - с 11.00 до 18.00.