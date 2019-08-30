1 сентября в рамках акции «Всей семьей в музей» Мурманский областной краеведческий музей приглашает посетить традиционный День открытых дверей, посвященный общероссийскому празднику - Дню знаний.

Для мурманчан и гостей города будут бесплатно работать стационарные экспозиции, рассказывающие об истории и природе края. Также действует временная выставка «На страже здоровья Красной Армии», приуроченная к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Выставка организована совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества в Мурманской области военно-историческим клубом «Заполярный рубеж». Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея будут представлены предметы, документы, стенгазеты, фотографии, личные вещи медицинских работников, которые ценой своей жизни спасали раненых бойцов и офицеров в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Программа мероприятий: 12.00 – интерактивная игра «Чему учат в школе». Ребят ждет атмосфера школьной жизни 1980-х гг.: дети попробуют писать в прописях каллиграфическим почерком, потренируются считать на счетах и полистают советский «Букварь». 12.30 – подвижные игры «Перемена-перемена!»: развлечения советских школьников. 13.00 – мастер-класс по изготовлению праздничной открытки «Букет учителю».

В праздничный день юных северян ожидают игры, мастер-классы и призы.

Вход в музей бесплатный для всех категорий граждан.