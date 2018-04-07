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Мурманская область. Арктика07.04.18 17:35

День памяти погибших подводников отмечают сегодня на Северном флоте

Сегодня, в День памяти погибших подводников, в гарнизонах Северного флота – Гаджиево, Видяево, Заозёрске, Полярном и Северодвинске – проходят памятные мероприятия, посвященные 29-й годовщине гибели атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец».

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, «нынешнее поколение моряков-североморцев делает сегодня всё необходимое, чтобы подобные трагические моменты больше никогда не повторялись».

Во второй половине дня в гарнизонах Северного флота, где базируются подводные лодки, пройдут митинги, посвященные памяти не вернувшихся в мирное время из морских глубин подводников. Личный состав соединений подводных лодок пройдёт торжественным маршем.

Основные памятные мероприятия будут проходить у мемориала АПЛ «Комсомолец» в Заозерске, откуда от причала №9 29 лет назад ушла в свой последний поход атомная подводная лодка К-278. В памятных мероприятиях примут участие командование подводных сил Северного флота, представители администрации Мурманской области и закрытого административно-территориального образования Заозёрск, ветераны-подводники, личный состав соединений подводных лодок.

В 17 часов 8 минут – официальное время гибели подводной лодки «Комсомолец» – корабли и суда Северного флота приспустили Андреевские флаги. Военные моряки почтили память погибших товарищей минутой молчания под сигналы корабельных тифонов. Затем в храме Святителя Николая Чудотворца, расположенном в городе Заозёрске, пройдет поминальная литургия.

Как сообщает пресс-служба СФ, на Северном флоте особое внимание уделяется развитию поисково-спасательных сил и совершенствованию методик проведения спасательных операций. Ежегодно проводятся учения, в ходе которых моделируются различные чрезвычайные ситуации на борту подводных кораблей и отрабатываются действия спасателей. Одно из таких учений по оказанию помощи экипажу подводной лодки, условно потерпевшей аварию и оказавшейся на грунте, будет проведено в мае сего года.

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