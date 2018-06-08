День патриотизма прошёл в библиотеке

8 июня, в преддверии Дня России, в Городской библиотеке «Центр-Книга» Снежногорска прошёл день патриотизма «Ты тоже родился в России».

В центре внимания были книги – ребята познакомились с литературой по истории нашего государства - от прошлого до настоящего времени. О самом празднике, главных символах России: гербе, флаге, гимне – поведала школьникам яркая презентация «Наша Родина Россия».

В народе о Родине сложено немало пословиц и поговорок, многие из них знакомы детям с раннего детства, а некоторые народные изречения ими были услышаны впервые. Разделившись на две команды, мальчишки и девчонки приняли участие в интерактивных конкурсах «Собери герб», «Собери флаг», «Отгадай загадку».

Закончилась встреча чтением стихотворений о великой России и торжественным прослушиванием гимна.