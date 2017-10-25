День Печенгского района продолжает проект областной научной библиотеки к 80-летию Мурманской области

26 октября в 15.00 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21а, III этаж, конференц-зал) пройдет День Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения.



В рамках проекта «Дни муниципальных библиотек региона в областной научной библиотеке» свое культурное многообразие представит Печенгский район. Участники встречи познакомятся с историей и достопримечательностями района с помощью видеоролика «За чудесами на край света» и интерактивной карты «69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера». Творчество печенгских умельцев будет представлено на декоративно-прикладной выставке «Тепло рук мастеров». Гости из Печенги проведут различные мастер-классы, познакомят с экспонатами музейной экспозиции, расскажут о работе библиотек Печенгского района.



В 15.30 в литературной гостиной начнется творческая встреча «Мы друзья, поэзия, с тобой» с участниками литературного объединения «Воарье Ланнь» из Заполярного.



В состав литературного объединения «Воарье Ланнь» («Северный городок») входят не только самодеятельные поэты и прозаики, но и другие талантливые люди Печенгского района – самодеятельные художники и фотохудожники, музыкальные авторы и исполнители, скульпторы, резчики по дереву. На встрече мурманчане и гости города познакомятся с литературным сообществом Печенгской земли. Представители «Воарье Ланнь» расскажут о своем творческом союзе и литературных биографиях.



Проект «Дни муниципальных библиотек региона в областной научной библиотеке» посвящен 80-летию Мурманской области и направлен на раскрытие культурного потенциала Кольского полуострова.