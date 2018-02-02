День подрядчика инвестиционного проекта создания «Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений»

Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» совместно с ООО «Кольская верфь», дочерним предприятием ПАО «НОВАТЭК», провела День подрядчика инвестиционного проекта. Напомним, ПАО «НОВАТЭК» реализует в Мурманской области проект создания «Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений».

В мероприятии принял участие заместитель губернатора Григорий Стратий, а также представители ряда профильных производственных и научных организаций. В частности, это филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», ООО «Инженерно-техническая фирма», ООО «ЭкоСервис, ПАО «Совфрахт», ООО «Инфотек Норд», Мурманский филиал ФАУ «Российский морской регистр судоходства», АО «Мурманскпромстрой», АО «Межрегионтрубопроводстрой», ООО СП «Сахалин-Шельф-Сервис, региональное представительство HiltiDistributionLtd, ООО «Арктические трассы и терминалы», ООО «Мортранс», Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж», ГДЦ «Меридиан» и другие.

В ходе мероприятия члены Ассоциации подрядчиков «Мурманшельф» представили руководству и специалистам компании «Кольская верфь», генеральным подрядчикам и субподрядчикам проекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» свои возможности и производственный потенциал предприятий. Руководство и специалисты компании «Кольская верфь» ответили на вопросы участников мероприятия.

Дни подрядчика инвестиционных проектов в Мурманской области будут проводиться Ассоциацией подрядчиков «Мурманшельф» регулярно, на системной основе. Эти мероприятия являются частью общей стратегии ассоциации, направленной на развитие национального производственного потенциала, формирование кластера подрядчиков арктических проектов в Мурманской области.