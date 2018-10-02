День поэзии Заполярья прошёл в Музее С.А. Есенина

30 сентября в Музее С.А. Есенина Мурманской областной детско-юношеской библиотеки прошёл День поэзии Заполярья, посвящённый памяти поэта Николая Колычева.

Участники встретились с Александром Сергеевичем Еремеевым - кинооператором, фотографом, корреспондентом, публицистом, автором многочисленных фото - видеохроник, участником проекта «Северный характер» и просто творчески увлечённым человеком с массой идей, которые воплощает в жизнь. Гостей мероприятия Александр Сергеевич познакомил с новой книгой «Созвучие», автором-составителем которой является Иванкова Наталья Павловна. В книгу вошла подборка стихов из коллективного сборника членов литературного объединения ЛитО «Алаш», а также десять стихотворений Николая Колычева, безвременно ушедшего из жизни мурманского поэта.

После презентации книги состоялся просмотр документального фильма «Николай Колычев: В судьбу вырастает к России любовь», автором которого является А.С. Еремеев. На протяжении многих лет Александр Сергеевич снимал вечера встреч, интервью, концерты Николая Колычева. Весь этот материал нашёл отражение в фильме. Зрители высказали сердечную благодарность Александру Еремееву за проделанную работу.

Затем присутствующие познакомились с одной из экспозиций музея «Мурман литературный» - художественной галереей писателей-земляков. К Дню поэзии Заполярья галерея пополнилась новыми портретами Викдана Синицина и Надежды Большаковой, выполненными заслуженным художником России Анатолием Александровичем Сергиенко.

В холле цокольного этажа гости вечера посетили фотовыставку «Памяти поэта», посвященную Николаю Колычеву. Фотографии выполнены краеведом из Кандалакши Владимиром Зябловым.

Обмен впечатлениями, воспоминаниями и разговор о творчестве нашего земляка продолжился за чашкой чая в уютной, почти домашней обстановке отдела краеведческой литературы. Украсил вечер воспоминаний мурманский бард, композитор Александр Базанов. Он исполнил песни на стихи своего друга Николая Колычева.

Среди присутствующих были вдова Николая Колычева Вера Леонидовна, вдова Виталия Маслова Валентина Устиновна, вдова Владимира Смирнова Роза Хабибовна, вдова Виктора Тимофеева Валентина Петровна, а также почитатели таланта поэта. Посетило мероприятие 25 человек.