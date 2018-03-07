День православной книги пройдёт в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

11 марта в областной детско-юношеской библиотеке состоится День православной книги. Идея его организации принадлежит Митрополиту Мурманскому и Мончегорскому Симону. Библиотека активно поддержала проведение праздника.

Участниками программы станут воспитанники Воскресных школ при православных храмах города. В библиотеке в Северном музее Сергея Есенина состоится разговор о любимых книгах. Юные читатели расскажут о своих приоритетах в чтении.

Чтение – это всегда развитие, пополнение активного словарного запаса родного языка. Именно поэтому Центр знаний подготовил лингвистическую викторину «Я люблю родной язык!», в содержании которой вопросы-шутки, пословицы-перевертыши, истории появления знаков препинания, особенности ударения. Мероприятие сопровождается мультимедийной презентацией, включающей познавательно-развлекательные видеосюжеты.